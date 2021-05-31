Олег Леонов: В России должна появиться система оповещения о пропавших детях

Координатор поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" и эксперт по безопасности Олег Леонов обратился к властям с инициативой введения системы оповещения о пропавших детях. Информация должна размещаться на медиафасадах, дисплеях в общественном транспорте и других экранах в населенных пунктах.

"Во многих странах мира существует система оперативного оповещения населения в том случае, когда пропадает ребенок. В Америке это известная система Amber Alert. Принцип у нее такой: после поступления сообщения о пропаже ребенка информация экстренно передается в СМИ, на радио и телевидение, размещается на электронных рекламных щитах в пределах городов и вдоль дорог. Благодаря оперативному распространению информации большинство детей находят в первые часы с момента пропажи", - отметил Олег Леонов.

В России, например, в мероприятиях, посвященных Дню пропавших детей, с 2019 года принимает участие Останкинская телебашня. Это самый большой объект в мире, демонстрирующий информацию о детях, поиск которых ведется на момент трансляции. Ролик с ориентировками на детей можно увидеть до 1 июня.

Самое главное в поисках - это время. Именно поэтому распространение информации должно происходить быстро и по всем возможным каналам. В настоящее время с помощью SMS-рассылок операторов "Мегафон" и "Билайн" есть возможность рассылать информацию о пропавших людях абонентам, которые находятся недалеко от пропавших. Леонов подчеркнул, что поискам также необходима поддержка всех средств массовой информации - от телевидения до Telegram-каналов.

По данным координатора поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт", за 2020 год поступило более 6 500 заявок на поиск детей. Из них 5 730 детей были найдены живыми. За 10 лет существования отряда пропавшими были заявлены более 22 000 несовершеннолетних.