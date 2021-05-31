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Появился первый трейлер перезапуска сериала "Сплетница"

Новости
    31.05.2021, 15:01
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Перезапуск популярного многосерийного шоу "Сплетница" (Gossip Girl) обзавелся первым тизер-трейлером. Томный и старательно плавный ролик, где у всех вечно приоткрыты рты, размещен на YouTube-канале стриминга HBO Max. С посулами, что секретики станут еще более волнующими, а Сплетница - "еще хуже, чем когда‑либо".

Фото: youtube.com
Вышел трейлер аэробик-комедии с Роуз Бирн "В ритме жизни"

Ребут, в первом сезоне которого заявлены десять эпизодов, сосредоточится на новом поколении гламурных молодых обитателей Верхнего Ист-Сайда. Действие сериала развернется через восемь лет после событий оригинала. При этом особое место в шоу будет уделено социальным сетям, как анонсировано.

Разработкой занимаются авторы оригинальной "Сплетницы" Джош Шварц и Стефани Сэвидж. Голос Сплетницы за кадром вновь принадлежит Кристен Белл.

Премьера - 8 июля.

Первый сезон "Сплетницы", в основе которой - серия романов американской писательницы Сесили фон Цигезар, стартовал в сентябре 2007-го на The CW. Всего в шоу случились шесть сезонов в объеме 121 серии. В ролях там: Блейк Лайвли, Лейтон Мистер, Пенн Бэджли, Чейс Кроуфорд, Тейлор Момсен, Эд Вествик, Мишель Трахтенберг, Хилари Дафф и так далее.

Причем изначально предполагалось, что "Сплетница" станет не телесериалом, а полнометражным фильмом с Линдси Лохан в одной из главных ролей, но боссам не понравился сценарий проекта, и его отправили на полку.

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