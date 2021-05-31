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31.05.2021,  
12:54
Текст:  Алексей Моисеев

Разбившимся в Ливии МиГ-21бис управлял бригадный генерал

Прошедший в минувшую субботу масштабный военный парад Ливийской национальной армии (ЛНА) в Бенгази был омрачен катастрофой самолета МиГ-21бис.

Крылатая машина выполняла фигуры высшего пилотажа на низкой высоте и внезапно рухнула неподалеку от места проведения торжественного мероприятия. Находившийся в кабине бригадный генерал Джамаль бен Амер не успел катапультироваться. О пострадавших на земле не сообщается.

Фото: Alf van Beem / wikimedia.org
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В настоящее время устанавливаются причины произошедшего, одна из предварительных версий - внезапное возникновение технической неисправности, приведшей к столь фатальным последствиям.

Пилот этого истребителя считался одним из самых опытных в составе военно-воздушных сил армии фельдмаршала Хафтара. Ранее он принимал активное участие в боевых действиях. В апреле 2019 года один из вылетов чуть не стал для него последним. ВВС ЛНА тогда атаковали различные военные объекты в ливийской столице Триполи. Так, в аэропорту Митига был серьезно поврежден полученный из США тяжелый военно-транспортный вертолет CH-47 Chinook.

В ходе одного из таких заданий по "двадцать первому" Джамаля бен Амера были выпущены сразу две ракеты переносных зенитных комплексов 9К32 "Стрела-2", одна из них поразила самолет. Летчику тогда удалось спастись.

До недавнего времени у хафтаровцев имелось около десятка МиГ-21. Некоторые из них остались еще от вооруженных сил прежнего режима, часть была получена от дружественных арабских стран.

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