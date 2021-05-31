Синоптики рассказали, когда в Москву придет летнее тепло

Погода на этой неделе порадует москвичей. По прогнозам синоптиков, дождей не будет, а столбики термометров поползут вверх.

Теплеть начнет в первый день календарного лета. После прохладной ночи, отмечает портал "Метеоновости", воздух в дневные часы прогреется до +16..+19 градусов. Как ожидается, 2 и 3 июня термометры покажут уже +21..+23, а 4 июня можно рассчитывать и на все +25.

Среднесуточная температура на текущей неделе, по словам синоптиков, превысит климатическую норму на один-два градуса.