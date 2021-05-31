Столичные ветклиники ввели 70-процентные скидки на УЗИ-диагностику

Государственные ветеринарные клиники проведут комплексную УЗИ-диагностику с 70-процентной скидкой. Об этом сообщает пресс-служба комитета ветеринарии Москвы.

По данным комитета, скидки будут действовать с 1 июня по 31 июля в государственных ветклиниках. Комплексное ультразвуковое исследование органов трех систем (пищеварения, мочевыделительной и репродуктивной) можно будет сделать по цене одной. Стоить такая проверка будет всего 981 рубль. Как напоминают врачи, УЗИ-диагностика совершенно безопасна и безболезненна, она позволят получить развернутую информацию о текущем здоровье питомца. А так же на ранних стадиях выявить заболевания почек, печени и желудочно-кишечного тракта.

Напомним, что в 2020 году в государственных клиниках провели более 16 тысяч ультразвуковых обследований домашних питомцев. С начала этого года проведено около 9 тыс. исследований.

Записаться на прием можно через портал госуслуг или по телефону: +7 495 612-04-25.