Светлана Разворотнева передала мебель многодетной семье, потерявшей имущество в пожаре

Новости

Более 40 человек удалены с экзаменов в первый день ЕГЭ 18:37
Посольство: Чехию покинули все попавшие под сокращение дипломаты 18:30
В АЮР напомнили об обязанности магазинов принимать назад испорченные продукты 18:29
Правительство расширило перечень отраслей для поддержки в регионах 18:09
Агуэро перешел в "Барселону" 17:56
Разбившийся на самокате солист Мариинского театра пришел в сознание 17:49
Комиссия Совфеда поддержала закон о запрете экстремистам участвовать в выборах 17:48
Беспилотник впервые выследил и атаковал человека без участия оператора 17:47
Глава МИД Турции заявил о законном праве Анкары использовать С-400 17:46
Медведев впервые в карьере вышел во второй круг "Ролан Гаррос" 17:33
В Киргизии задержаны экс-премьер, брат экс-президента КР и лидер фракции 17:33
В Шереметьево экстренно сел самолет с запахом гари на борту 17:32
ОПЕК+ ожидает дефицита нефти в развитых странах летом этого года 17:32
Вакцинация от COVID-19 усиливает естественный иммунитет после болезни 17:24
Кузнецова попросила Минздрав обратить внимание на пропаганду абортов в сети 17:24
Оформить инвалидность станет проще 17:24
В минобороны Дании раскритиковали слежку за европейскими политиками 17:23
Петербургский художник создал персонажей Lego по "Деревне дураков" 17:23
Серхио Рамос может перейти в "Манчестер Сити" 17:18
АвтоВАЗ не может выпускать машины: завод снова подвели поставщики 17:04
Медведев поручил проработать инициативу использовать маткапитал для ремонта 17:03
Захарова: Попытки ЕС поучать Россию не сработают 16:48
По делу о стрельбе в "Москва-сити" двое подсудимых получили 31 год на двоих 16:43
Обновленный Дворец бракосочетаний N4 примет первых молодоженов 1 июня 16:34
Россияне оценили, как новые меры поддержки улучшат жизнь семей с детьми 16:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Специалисты развеяли мифы о вакцинации против COVID-19
Специалисты развеяли мифы о вакцинации против COVID-19
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
"РГ" публикует важные законы о пенсиях и пособиях
"РГ" публикует важные законы о пенсиях и пособиях
31.05.2021 18:04
Рубрика: Власть

Светлана Разворотнева передала мебель многодетной семье, потерявшей имущество в пожаре

Текст: Анна Полтавцева

В районе Печатники состоялась акция помощи многодетной семье, утратившей свое имущество в пожаре. Кухонная мебель, кроватки, матрасы и кресла для детей - добровольную помощь от жителей района, собранную по инициативе члена Общественной палаты РФ и правозащитницы Светланы Разворотневой, передали погорельцам.

Фото: Екатерина Бибикова
Фото: Екатерина Бибикова
Светлана Разворотнева: Бесплатные кружки и секции для детей и молодежи - надежная инвестиция в будущее страны

- Несчастье может постучать в любую дверь и очень страшно, когда беда приходит к маленьким детям. Наш долг - помочь им, протянуть руку помощи, сделать все возможное для их комфортной жизни. Поэтому мы с единомышленниками решили помочь этой семье, - сказала Разворотнева.

Многодетная семья Лыковых, состоящая из 9 человек, пять из которых - несовершеннолетние дети, потеряла в пожаре в феврале этого года все свои вещи. Квартира погорельцев также оказалась непригодной для проживания. В ней силами управы района был проведен ремонт, на время которого пострадавших разместили в филиале "Надежда" ГБУ "Кризисный центр помощи женщинам и детям". Также, учитывая трудную жизненную ситуацию семейства, помощь оказала районная служба социальной поддержки. Тем не менее, семья нуждалась в мебели, чтобы обставить отремонтированную квартиру.

Как рассказала бабушка многодетной семьи Юлия Лыкова, детям в первую очередь были необходимы кровати и стулья, четверо ее внуков - школьники, поэтому делать уроки без мебели было практически невозможно.

В регионах Власть Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Минобороны сформирует около 20 новых соединений и частей на западе страны
Володин: Госдума выработает предложения в связи с ростом цен на металл
Кабмин поддержал законопроект о представительствах IT-гигантов в РФ
МИД РФ: Ввод "Северного потока-2" не повлияет на поставки через Украину
Суд арестовал на два месяца стрелявшего по людям екатеринбуржца
КС РФ разъяснил порядок применения статьи УК о халатности
"РГ" публикует важные законы о пенсиях и пособиях