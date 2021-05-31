Светлана Разворотнева передала мебель многодетной семье, потерявшей имущество в пожаре

В районе Печатники состоялась акция помощи многодетной семье, утратившей свое имущество в пожаре. Кухонная мебель, кроватки, матрасы и кресла для детей - добровольную помощь от жителей района, собранную по инициативе члена Общественной палаты РФ и правозащитницы Светланы Разворотневой, передали погорельцам.

Фото: Екатерина Бибикова

- Несчастье может постучать в любую дверь и очень страшно, когда беда приходит к маленьким детям. Наш долг - помочь им, протянуть руку помощи, сделать все возможное для их комфортной жизни. Поэтому мы с единомышленниками решили помочь этой семье, - сказала Разворотнева.

Многодетная семья Лыковых, состоящая из 9 человек, пять из которых - несовершеннолетние дети, потеряла в пожаре в феврале этого года все свои вещи. Квартира погорельцев также оказалась непригодной для проживания. В ней силами управы района был проведен ремонт, на время которого пострадавших разместили в филиале "Надежда" ГБУ "Кризисный центр помощи женщинам и детям". Также, учитывая трудную жизненную ситуацию семейства, помощь оказала районная служба социальной поддержки. Тем не менее, семья нуждалась в мебели, чтобы обставить отремонтированную квартиру.

Как рассказала бабушка многодетной семьи Юлия Лыкова, детям в первую очередь были необходимы кровати и стулья, четверо ее внуков - школьники, поэтому делать уроки без мебели было практически невозможно.