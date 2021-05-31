Технополис "Москва" признан лучшим среди индустриальных парков России

Особая экономическая зона (ОЭЗ) столицы "Технополис "Москва" заняла первое место среди 117 площадок в V Рейтинге инвестиционной привлекательности российских индустриальных парков и особых экономических зон аналитического центра "Эксперт". Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Технополис "Москва" возглавил рейтинг по итогам 2020 года. Специалисты Аналитического центра "Эксперт" оценивали площадки по таким показателям, как - их местоположение, стоимость ресурсов, предлагаемые льготы, услуги и менеджмент, а также работа с резидентами.

"В 2019 году ей удалось войти в первую пятерку, однако динамичное развитие и постоянная работа по совершенствованию предлагаемых сервисов позволили занять лидирующую позицию. Эксперты высоко оценили инвестиционную привлекательность ОЭЗ. Только в 2020 году статус резидента технополиса "Москва" получили 22 высокотехнологичных предприятия. Четыре из них займутся технико-внедренческой деятельностью, а остальные - промышленно-производственной. Уже в ближайшие 10 лет новые резиденты планируют инвестировать в свои производства 17,6 миллиарда рублей", - отметил заммэра.

Как сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров, в столичной ОЭЗ созданы условия для работы и развития высокотехнологичных производств. "Здесь выпускают практически все: от ветеринарных препаратов до роботов-саперов и досмотрового оборудования. Только за девять месяцев 2020 года резиденты ОЭЗ произвели продукции на четверть больше, чем за аналогичный период предыдущего года, на общую сумму 12,5 миллиарда рублей", - уточнил Прохоров.

Напомним, что особая экономическая зона "Технополис "Москва" включает в себя пять площадок общей площадью 223,3 га: одна в Печатниках и четыре в Зеленограде - "Алабушево", "Микрон", "МИЭТ" и "Ангстрем".

Кстати, в октябре 2020 года столичная ОЭЗ стала лучшей в мировом рейтинге экономических зон Global Free Zones of the Year 2020 Awards по шести номинациям: "Кластерное развитие", "Борьба с пандемией", "Развитие государственно-частного партнерства", "Широкие возможности для локализации и расширения производства", "Дебюрократизация" и "Инфраструктура для работников".