В центре Москвы выставили на продажу квартиры по региональным ценам

Власти Москвы выставили на продажу квартиры в центре города по ценам, максимально приближенным к региональным.

Речь идет о жилье, находящимся в собственности города. Как отметили в пресс-службе центра управления городским имуществом, шесть квартир в элитных районах будут проданы по цене от 3,5 млн рублей.

"Эти квартиры находятся в историческом центре, недалеко от музеев, набережной и значимых городских объектов. А самое привлекательное - это начальная цена. Нужно лишь успеть подать заявку на участие и оформить все нужные документы", - рассказал заместитель генерального директора центра Александр Окунев.

В частности 3,6 млн составляет стартовая цена на квартиру в доме на улице Костикова. Жилье находится в пешей доступности от метро "Улица 1905 года". Еще ниже - 3,5 млн - стартовая цена на квартиру в доме XIX века на Арбате. Новым собственникам должно польстить, что когда-то в этом особняке жили родственники выдающегося литератора и дипломата Александра Грибоедова.