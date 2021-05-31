В подмосковном Щелково найдены тела четырех человек

В квартире в подмосковном Щелково были найдены тела четырех человек. СК по Московской области возбудил уголовное дело. Двое погибших - дети 11 и 17 лет.

Как объяснила корреспонденту "РГ" старший помощник руководителя Главного Следственного управления СК по области Ольга Врадий, на месте работает следственная группа.

30 мая в правоохранительные органы поступила информация об обнаружении в квартире тел четырех человек: 40-летней женщины, двоих детей с множественными колото-резаными ранениями и 42-летнего мужчины без видимых телесных повреждений.

Что произошло в квартире, СК сможет рассказать, когда станет понятна картина преступления. Пока следователем следственного отдела по г. Щелково ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело. Статья - "убийство двух и более лиц".

На этот момент известно следующее. Сама квартира, в которой обнаружены тела, расположена на 10-м этаже, входная дверь - металлическая и закрыта изнутри, окна открыты на небольшое проветривание. С места происшествия изъяты мобильные телефоны погибших, а также пустая бутылка из-под уксусной кислоты. Во время осмотра квартиры изъяты ножи и "иные предметы, имеющие значение для следствия".

Назначены судебно-медицинские и молекулярно-генетические экспертизы, планируется назначение посмертной психолого-психиатрической. Следователи допрашивают родственников семьи и соседей.