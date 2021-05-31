В Туле трех мужчин осудили за похищение бизнесмена и вымогательство

В Туле учредителя предприятия, внедряющего инновации в переработку отходов, силой заставили отдать свою долю бизнеса. Вымогатели, похитившие бизнесмена, приговорены к различным срокам, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Тульской области.

В апреле прошлого года трое мужчин напали на учредителя ООО "Весна", занимающегося внедрением инновационных технологий в переработку отходов. После короткой потасовки во дворе дома на Красноармейском проспекте в Туле мужчину затащили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Похищение бизнесмена было зафиксировано камерой видеонаблюдения. Потерпевшего вывезли в безлюдное место, где продолжили избиение. По информации прокуратуры области, злоумышленники угрожали расправой не только ему, но и членам его семьи.

Целью этого похищения была его доля в бизнесе. В конечном итоге злоумышленникам удалось заставить предпринимателя отказаться от принадлежащей ему 33-процентной доли в ООО "Весна" и подписать фиктивный протокол общего собрания собственников о смене генерального директора. Добившись своего, вымогатели вернули мужчину во двор его дома.

Злоумышленниками оказались 56-летнпий москвич, его 34-летний сын и 50-летний житель Санкт-Петербурга. В ходе предварительного расследования они вины не признавали. Тем не менее суд счел собранные следствием доказательства обоснованными и поддержал позицию гособвинения. Все трое признаны виновными в похищении человека группой лиц из корыстных побуждений с угрозой применения насилия, опасного для жизни, а также в вымогательстве с применением насилия. Один из них получил 8 лет, двое других по 6,5 лет колонии строгого режима.