В Башкирии ущерб от разлива промстоков оценили в 150 млн рублей

Ущерб природе, нанесенный в результате разлива промстоков акционерного общества "ПОЛИЭФ" в 2019 году в Благовещенске, эксперты оценили в сумму более 150 миллионов рублей. Уголовное дело направлено в суд.

Как сообщили в прокуратуре Башкирии, перед судом предстанут начальник энергосырьевого производства и начальник установки очистки сточных вод акционерного общества. Их обвиняют в совершении преступления по статье "Нарушение правил охраны окружающей среды при эксплуатации промышленных объектов лицами, ответственными за соблюдение этих правил, если это повлекло иные тяжкие последствия". По версии следствия, обвиняемые не организовали своевременное обследование и ремонт резервуара для хранения сточных вод и, соответственно, не предотвратили аварию, которая произошла в октябре 2019 года.

Напомним, из-за разрушения стены накопителя на заводе промышленные сточные воды попали на земли лесничества, площадью около 6,4 гектара, и в водоем. Для обеспечения возмещения причиненного ущерба в 150 миллионов рублей, суд наложил арест на имущество организации на ту же сумму.

Рассматривать уголовное дело будет Благовещенский районный суд, уточнили в прокуратуре Башкирии. Обвиняемые своей вины не признали.