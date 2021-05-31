В Казани легковушка сбила двух пешеходов на переходе

Легковой автомобиль сбил двух человек на пешеходном переходе в Казани, после чего врезался в здание. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу минздрава Татарстана.

По данным ведомства, авария произошла на перекрестке улиц Бондаренко и Волгоградская. Легковой автомобиль сбил женщину 18 лет и мужчину 60 лет, переходящие дорогу по пешеходному переходу. После этого машина врезалась в здание.

Пешеходы госпитализированы в ГКБ №7. На данный момент их состояние уточняется. За рулем легковушки сидела женщина, она получила сотрясение головного мозга и закрытый перелом носа. От госпитализации она отказалась.