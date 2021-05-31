В Перми полиция задержала создателя нарколаборатории

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Пермскому краю задержали 28-летнего местного жителя. Его подозревают в изготовлении и сбыте наркотиков.

Как рассказали в ГУ МВД России по региону, мужчина, попавший в поле зрения правоохранительных органов год назад, стал фигурантом уголовного дела за хранение наркотиков в крупном размере. Однако подозреваемый скрылся от следствия, в связи с чем был объявлен в федеральный розыск.

Оказалось, что злоумышленник скрывался от следствия на съемной квартире в Перми. Здесь он создал лабораторию по производству мефедрона - сильного наркотического средства. При этом всю работу мужчина выполнял сам: расфасовывал наркотики, делал тайники-закладки и реализовывал запрещенные препараты, используя свой сайт.

В отношении владельца нарколаборатории возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 228.1 УК РФ "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств". В настоящее время подозреваемый находится под стражей.