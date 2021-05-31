В Уфе на 12-летнего мальчика упали футбольные ворота

В Уфе на 12-летнего школьника упали футбольные ворота. По данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в управлении СК по Башкирии.

По данным ведомства, несчастный случай произошел 24 мая на детской игровой площадке во дворе дома по улице Рихарда Зорге. Мальчик повис на перекладине футбольных ворот, они опрокинулись и упали на голову ребенка. Сейчас он находится в больнице.

Уголовное дело возбуждено по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Следователи допрашивают свидетелей и устанавливают причины произошедшего.