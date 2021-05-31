Андрей Травников потребовал ежегодно сокращать период летнего отключения горячей воды

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников провел еженедельное оперативное совещание с участием членов регионального правительства и руководителей муниципалитетов. Его главными темами стали итоги прошедшего отопительного сезона и подготовка к следующему.

Отопительный период 2020-2021 годов в регионе полностью завершен. Его итоги подвел министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов. В целом, период был пройден в штатном режиме. В общей сложности зафиксировано 53 аварийных отключения теплоснабжения, что на 18% меньше, чем в предыдущий период. Все они были вызваны дефектами на тепловых сетях.

Как подчеркнул Андрей Травников, сегодня все муниципалитеты уже должны приступить к подготовке к новому осенне-зимнему периоду. При этом губернатор потребовал, чтобы жители Новосибирской области были постоянно обеспечены горячей водой не только зимой, но и летом.

- Мы с детства привыкли, что каждое лето надо готовиться к отключению горячей воды на две недели и более. Но прогресс не стоит на месте - во многих городах период отключения на испытания сокращен уже до нескольких дней, а у нас даже в столице региона некоторые районы по две недели находятся без горячей воды, - отметил Андрей Травников.

Новосибирский губернатор поручил проанализировать итоги испытаний 2021 года совместно с муниципалитетами и "Сибирской генерирующей компанией", чтобы выработать такие мероприятия, которые позволили бы каждый год сокращать период отключения горячей воды в летнее время.

Как сообщила пресс-служба областного правительства, министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области рекомендует муниципальным образованиям при подготовке к новому отопительному периоду разработать дополнительные меры по ремонту и замене теплосетей, чтобы снизить риски аварий.