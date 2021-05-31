На Алтае в крупном ДТП со сгоревшим авто погибли пять человек

Авария, произошедшая днем на территории Ельцовского района Алтайского края унесла жизни пяти человек. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону, еще один человек пострадал и находится в больнице.

По данным полиции, ДТП произошло около 14.00 по местному времени в десяти километрах от села Мартыново на участке автодороги К- 05 "Бийск - Мартыново - Ельцовка - граница с Кемеровской областью". Известно, что автомобили Nissan и Subaru столкнулись лоб в лоб.

На место был незамедлительно отправлен наряд дорожно-постовой службы. К моменту прибытия экипажа Nissan был охвачен огнем, водитель автомобиля погиб. В салоне Subaru находились пять человек, лишь один из них выжил и был госпитализирован с травмами различной степени тяжести.

Правоохранители начали проверку. Устанавливают все обстоятельства дорожного происшествия, в том числе личности и возраст погибших.