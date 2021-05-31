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31.05.2021 12:05

Названы лучшие журналисты и блогеры Сибири по версии "Ростелекома"

"Ростелеком" в Сибири подвел итоги регионального этапа X конкурса для журналистов и блогеров "Вместе в цифровое будущее". Церемония награждения новосибирских победителей и лауреатов состоялась 27 мая в центре культуры и отдыха "Победа".
Фото: МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком" Фото: МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"
Фото: МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"

В этом году сибирские журналисты представили на суд жюри 162 работы. Активнее всех выступила Новосибирская область: отсюда поступила каждая третья заявка на конкурс. На втором месте - Иркутская область, журналисты Приангарья заявили 23 материала. На третье место поднялась Томская область: из этого региона до финала дошла 21 работа.

Победителей регионального этапа определяли Яков Самохин, председатель правления Новосибирского союза журналистов; Любовь Шальнева, начальник департамента информации и оперативного планирования аппарата полномочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе; Елена Агамян, начальник службы телевизионных программ ГТРК "Новосибирск"; Наталья Моисеева, директор департамента внешних коммуникаций "Ростелекома" в Сибири и Николай Зенин, вице-президент - директор макрорегионального филиала "Сибирь" ПАО "Ростелеком".

"С каждым годом рассказывать о цифровых технологиях становится все сложнее: иногда кажется, что искусственный интеллект шагнул так далеко, что без специального образования понять принцип работы умных устройств невозможно. Но уровень профессионализма сибирских журналистов растет вместе с сервисами, благодаря чему получается рассказать просто о сложном и показать важность тех цифровых преобразований, которые воплощает в жизнь как "Ростелеком", так и другие телекоммуникационные компании", - отметил Николай Зенин.

Журналисты заявляли работы по четырем основным номинациям: "Печатная пресса", "Радио и телевидение", "Интернет-СМИ" и "Социальные медиа". Кроме того, подать материалы можно было в спецноминации по темам "Кибербезопасность" и "Цифровой регион". Чаще всего новосибирские конкурсанты обсуждали развитие технологий в период пандемии и рассказывали о цифровизации города и области.

"Тема цифровизации отдаленных сел для меня очень близка! Мои родители живут в глухой деревне в Северном районе Новосибирской области. Каждое лето, приезжая туда, я оказывалась в полной изоляции - ни сотовой связи, ни интернета. А теперь бабушки и дедушки всегда на связи, для меня это очень важно, слышать их, видеть каждый день. Поэтому сюжет на эту тему снимала с особой любовью, трепетом и пониманием значения происходящего", - сказала победительница в номинации "Радио и телевидение" Яна Бугакова, которая сняла сюжет о селе Поварёнка Коченёвского района, в котором запустили пилотный проект "Цифровой сельсовет".

Фото: МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"

Призерами сибирского этапа конкурса стали:

В номинации "Печатная пресса":

1 место - Наталья Повольнова из Красноярска, издание "Деловой квартал", за работу "Роботы за прилавком";

2 место - Лолита Белова из Новосибирска, издание "Коммерсантъ-Сибирь", за публикацию "Интернет-трафик поправился на карантине";

3 место - Татьяна Кузнецова из Барнаула, филиал ФГБУ "Редакция "Российской газеты"", за материал "Поставили на цифру".

В номинации "Радио и телевидение":

1 место - Яна Бугакова, филиал ВГТРК "ГТРК "Новосибирск", за сюжет "Проект "Цифровой сельсовет";

2 место - Ольга Дурных, филиал ВГТРК "ГТРК "Новосибирск", за работу "В ботаническом саду Новосибирска создают цифровые копии мхов и лишайников";

3 место - Андрей Свиридов, филиал ВГТРК "ГТРК "Кузбасс"", за сюжет "Энергосберегающее освещение".

В номинации "Интернет-СМИ":

1 место - Елена Тайлашева из Томска, региональное информационное агентство "Томск", за материал "Неповоротливые вымрут: проректор ТПУ о "революции 4.0" в образовании";

2 место - Федор Туров из Новосибирска, издание "Континент Сибирь", за работу "Что принес 2020 год в программу "цифрового импортозамещения"?";

3 место - Алина Вовчек из информационного агентства "Иркутск онлайн" за публикацию "Иркутская область как стартап. В чем перспективы региона?".

В номинации "Социальные медиа":

1 место - Евгений Кунчиц из Кемерова за публикацию в Instagram "Умный дом, опыт эксплуатации";

2 место - Наталья Романова из Иркутска за материал "Цифровизация туристической отрасли Иркутской области";

3 место - Андрей Мужщинский из Красноярска за публикацию "Софт сейчас ложится из-за неправильной эксплуатации, а не из-за ошибок".

Журналисты, занявшие первые места в основных номинациях на сибирском уровне, поедут в Москву на федеральный финал конкурса, который состоится 10 июня. Тогда же станут известны победители в двух спецноминациях. Победители федерального этапа отправятся на Дальний Восток и посетят остров Сахалин - территорию, которая активно развивается как цифровой регион.

Справка

Стратегическим партнером конкурса выступает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, партнером - АО "Шнейдер Электрик" (юридическое лицо компании Schneider Electric в России), информационную поддержку оказывает группа "Интерфакс". Официальный хештег конкурса: #eFuture; сайт конкурса: www.smi.rt.ru.

Материал подготовлен пресс-службой МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"

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