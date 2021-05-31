В Алтайском крае в ДТП с автобусом и легковушкой погибли 3 человека

В Алтайском крае произошло ДТП с участием микроавтобуса Iveco, который перевозил рабочих, и легкового автомобиля Mazda. Авария произошла около 03:00 мск на автодороге К-04.

В результате столкновения автомобилей погибли три человека: водитель Mazda и двое его пассажиров скончались до приезда медиков. Еще 11 человек получили ранения. Шестеро из них были госпитализированы, сообщает ТАСС, ссылаясь на главное управления МЧС РФ по краю.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД, медики, а также психологи.