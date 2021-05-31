В Кузбассе подростка ударило током в трансформаторной будке

В Кемеровской области начали проверку после того как 14-летнего подростка ударило током в трансформаторной будке. Как рассказали в Следственном управлении СКР по Кузбассу, пострадавший искал металл для сдачи в пункт приема.

На такой промысел подросток решился отправиться с другом. Вчера около 19.00 по местному времени они увидели трансформаторную будку и решили, что в ней есть чем поживиться. Заметив проем в стене конструкции, мальчик пробрался через него и почти сразу раздался громкий хлопок.

Следом в будку пролез товарищ пострадавшего и увидел, что на нем горит одежда. Потушив огонь, приятель вытащил мальчишку наружу и сообщил о несчастном случае его родителям. Уже в больнице у юного пациента были диагностированы электротравма и ожоги.

Следователи в ходе проверки намерены установить лицо, ответственное за контроль технического состояния будки, а кроме того изучить, насколько надежно помещение было заперто. По результатам этой работы будет принято процессуальное решение.