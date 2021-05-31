Россия вывела в море две новые атомные подлодки

Выход на ходовые испытания стратегического ракетоносца "Князь Олег" типа "Борей-А". Фото: https://t.co/U6YfUgvZ2K pic.twitter.com/YxYqNOmN1O — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) May 31, 2021

30 мая сразу две новых атомных субмарины России вышли в море, сообщил bmpd.

В воскресенье стратегический ракетоносец "Князь Олег" проекта "Борей-А" приступил к программе заводских ходовых испытаний. Это первый выход корабля в море, на набережной Северодвинска его провожали горожане. На одном из фото можно заметить на заднем плане рубки двух гигантских подводных крейсеров типа "Акула" - они тоже безмолвно провожали в поход своего потомка.

В тот же день из Северодвинска вышел в море другой подводный крейсер, многоцелевая атомная субмарина "Казань". Первый серийный корабль проекта "Ясень-М" передан Северному флоту в начале мая.