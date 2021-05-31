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31.05.2021,  
09:58
Текст:  Антон Валагин

Россия вывела в море две новые атомные подлодки

30 мая сразу две новых атомных субмарины России вышли в море, сообщил bmpd.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
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В воскресенье стратегический ракетоносец "Князь Олег" проекта "Борей-А" приступил к программе заводских ходовых испытаний. Это первый выход корабля в море, на набережной Северодвинска его провожали горожане. На одном из фото можно заметить на заднем плане рубки двух гигантских подводных крейсеров типа "Акула" - они тоже безмолвно провожали в поход своего потомка.

В тот же день из Северодвинска вышел в море другой подводный крейсер, многоцелевая атомная субмарина "Казань". Первый серийный корабль проекта "Ясень-М" передан Северному флоту в начале мая.

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Фото: Hoangprs5 / wikimedia.org
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