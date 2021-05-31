В Великом Новгороде освободили от наказания убийцу предпринимателя

Новости

Более 40 человек удалены с экзаменов в первый день ЕГЭ 18:37
Посольство: Чехию покинули все попавшие под сокращение дипломаты 18:30
В АЮР напомнили об обязанности магазинов принимать назад испорченные продукты 18:29
Правительство расширило перечень отраслей для поддержки в регионах 18:09
Агуэро перешел в "Барселону" 17:56
Разбившийся на самокате солист Мариинского театра пришел в сознание 17:49
Комиссия Совфеда поддержала закон о запрете экстремистам участвовать в выборах 17:48
Беспилотник впервые выследил и атаковал человека без участия оператора 17:47
Глава МИД Турции заявил о законном праве Анкары использовать С-400 17:46
Медведев впервые в карьере вышел во второй круг "Ролан Гаррос" 17:33
В Киргизии задержаны экс-премьер, брат экс-президента КР и лидер фракции 17:33
В Шереметьево экстренно сел самолет с запахом гари на борту 17:32
ОПЕК+ ожидает дефицита нефти в развитых странах летом этого года 17:32
Вакцинация от COVID-19 усиливает естественный иммунитет после болезни 17:24
Кузнецова попросила Минздрав обратить внимание на пропаганду абортов в сети 17:24
Оформить инвалидность станет проще 17:24
В минобороны Дании раскритиковали слежку за европейскими политиками 17:23
Петербургский художник создал персонажей Lego по "Деревне дураков" 17:23
Серхио Рамос может перейти в "Манчестер Сити" 17:18
АвтоВАЗ не может выпускать машины: завод снова подвели поставщики 17:04
Медведев поручил проработать инициативу использовать маткапитал для ремонта 17:03
Захарова: Попытки ЕС поучать Россию не сработают 16:48
По делу о стрельбе в "Москва-сити" двое подсудимых получили 31 год на двоих 16:43
Обновленный Дворец бракосочетаний N4 примет первых молодоженов 1 июня 16:34
Россияне оценили, как новые меры поддержки улучшат жизнь семей с детьми 16:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Специалисты развеяли мифы о вакцинации против COVID-19
Специалисты развеяли мифы о вакцинации против COVID-19
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
"РГ" публикует важные законы о пенсиях и пособиях
"РГ" публикует важные законы о пенсиях и пособиях
31.05.2021 18:27
Рубрика: Происшествия

В Великом Новгороде освободили от наказания убийцу предпринимателя

Текст: Вера Черенева (Великий Новгород)

В Великом Новгороде суд рассмотрел дело об убийстве местного предпринимателя 24 года назад. Один из исполнителей был признан виновным в совершении преступления, приговорен к пяти годам лишения свободны, но освобожден от наказания из-за истечения сроков давности, сообщает Следственный комитет по Новгородской области.

В центре Петербурга бригада "скорой" пострадала в аварии с BMW

"Российская газета" подробно рассказывала об этом случае. 24 года назад в Великом Новгороде в подъезде своего дома был застрелен владелец первой в городе сети автосалонов Александр Садриев. Причиной стало то, что предприниматель отказался сотрудничать с криминальными структурами, предлагавшим "крышевание" его бизнеса. Убийц "по горячим следам" не нашли.

Спустя 23 года расследование было возобновлено. Довольно быстро специалистам СК из отдела по расследованию преступлений прошлых лет удалось восстановить всю картину происходящего. В частности, выяснилось, что киллеров было двое, они ждали предпринимателя в подъезде, один на верхнем этаже, второй - на нижнем и открыли огонь, как только бизнесмен вышел из лифта.

Под подозрение попали два человека. Один мужчина сейчас отбывает наказание в местах лишения свободы. В момент расстрела предпринимателя ему было 17 лет, он был подающим надежды спортсменом, но попал в дурную компанию. Этот мужчина согласился сотрудничать со следствием и рассказал, что участвовал в расстреле бизнесмена. Данное дело выделено в отдельное производства.

Подсудимый назвал имя своего напарника. Расследование в отношении него продолжается.

Предполагаемый заказчик убийства сам был расстрелян в ходе криминальной разборки вскоре после убийства предпринимателя.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Новгородская область Великий Новгород

Главное сегодня

Минобороны сформирует около 20 новых соединений и частей на западе страны
Володин: Госдума выработает предложения в связи с ростом цен на металл
Кабмин поддержал законопроект о представительствах IT-гигантов в РФ
МИД РФ: Ввод "Северного потока-2" не повлияет на поставки через Украину
Суд арестовал на два месяца стрелявшего по людям екатеринбуржца
Почему в автоавариях чаще гибнут ночью, а пешеходов сбивают днем
Банк России рассказал о трех схемах мошенничества на рынке Форекс