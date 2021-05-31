В Великом Новгороде освободили от наказания убийцу предпринимателя

В Великом Новгороде суд рассмотрел дело об убийстве местного предпринимателя 24 года назад. Один из исполнителей был признан виновным в совершении преступления, приговорен к пяти годам лишения свободны, но освобожден от наказания из-за истечения сроков давности, сообщает Следственный комитет по Новгородской области.

"Российская газета" подробно рассказывала об этом случае. 24 года назад в Великом Новгороде в подъезде своего дома был застрелен владелец первой в городе сети автосалонов Александр Садриев. Причиной стало то, что предприниматель отказался сотрудничать с криминальными структурами, предлагавшим "крышевание" его бизнеса. Убийц "по горячим следам" не нашли.

Спустя 23 года расследование было возобновлено. Довольно быстро специалистам СК из отдела по расследованию преступлений прошлых лет удалось восстановить всю картину происходящего. В частности, выяснилось, что киллеров было двое, они ждали предпринимателя в подъезде, один на верхнем этаже, второй - на нижнем и открыли огонь, как только бизнесмен вышел из лифта.

Под подозрение попали два человека. Один мужчина сейчас отбывает наказание в местах лишения свободы. В момент расстрела предпринимателя ему было 17 лет, он был подающим надежды спортсменом, но попал в дурную компанию. Этот мужчина согласился сотрудничать со следствием и рассказал, что участвовал в расстреле бизнесмена. Данное дело выделено в отдельное производства.

Подсудимый назвал имя своего напарника. Расследование в отношении него продолжается.

Предполагаемый заказчик убийства сам был расстрелян в ходе криминальной разборки вскоре после убийства предпринимателя.