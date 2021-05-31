Морской пляж курорта "Роза Хутор" откроется 1 июня

Четвертый год подряд пляж сочинского курорта "Роза Хутор" получает экологический сертификат качества - "Голубой флаг".

В первый день лета, 1 июня, "Роза Хутор" открывает пляж на берегу Черного моря. Благодаря этому гости курорта могут совместить отдых в горах и на море.

"Для наших гостей организуется специальный трансфер. Шаттлы между горным курортом и побережьем в Имеретинской низменности будут курсировать дважды в день", - рассказала начальник пляжа курорта "Роза Хутор" Кристина Вексельберг.

К новому летнему сезону на пляже была обновлена входная группа, увеличена зона тенистого аэрария и продлен пандус в море для купания людей с ограниченными возможностями здоровья. Также здесь появилась зона для занятий спортом, расширена детская анимационная программа. Четвертый год подряд пляж "Розы Хутор" отмечается международной экологической наградой "Голубой флаг".

"Одним из главных требований сертификата "Голубой флаг" является экологическая безопасность. На пляже организованы дополнительные пробы воды, уборка пляжной территории, селективный сбор мусора. Установлены специальные стенды с информацией об обитателях Черного моря. В этом году будут проводиться программы по популяризации экологического формата", - отметила Кристина Вексельберг.

Помимо правил сертификата "Голубой флаг" на пляже "Розы Хутор" выполняются и все необходимые требования Роспотребнадзора.