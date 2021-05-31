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31.05.2021 18:37
Рубрика: Общество

На Кубани объявили штормовое предупреждение из-за смерчей

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

С 1 по 3 июня объявлено штормовое предупреждение по формированию смерчей над акваторией Черного моря от Анапы до Магри. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Фото: iStock
Жителей черноморского побережья Кубани предупредили об угрозе смерчей

Как предупредили в чрезвычайном ведомстве, при усилении ветра рекомендуется ограничить выход из зданий и находиться в помещениях. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.

Если сильный ветер застал вас на улице, рекомендуется укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям и недостроенным зданиям.

Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.

Если вы выехали за пределы населенного пункта, то целесообразно выйти из автомобиля и укрыться в дорожном кювете или ближайшем логу. В городе надо немедленно покинуть автомобиль, автобус, трамвай и спрятаться в ближайшем убежище, подземном переходе или подвале. При нахождении в дороге, на открытой местности, лучше всего скрыться в яме, овраге и плотно прижаться к земле.

Кстати

В случае ЧС необходимо звонить "01" - единый телефон спасения; "101" - с мобильных телефонов; 8 (861) 268-64-40 - телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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