В Севастополе полуторагодовалый ребенок выпал из окна

Следственный комитет начал проверку по факту падения ребенка из окна квартиры на втором этаже в Балаклаве. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Республике Крым и Севастополю.

ЧП произошло днем 29 мая на улице Строительной. Мальчик в возрасте одного года семи месяцев ненадолго остался без присмотра.

- Когда мама отлучилась на кухню, мальчик взобрался с кровати на подоконник и выпал из окна, - рассказали в пресс-службе.

Ребенка отвезли в больницу, медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Мальчику вовремя оказали помощь, и сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

В СК отметили, что несчастный случай произошел в благополучной семье, к матери не было претензий по воспитанию малыша. В ведомстве посоветовали родителям не оставлять маленьких детей одних, не ставить возле окон предметы мебели, по которым можно взобраться на подоконник, и не надеяться на прочность москитной сетки.