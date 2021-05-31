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31.05.2021 16:16
Рубрика: Происшествия

В Сочи Mercedes сбил на тротуаре трехлетнего ребенка

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Фото: Отдел ГИБДД УВД по Сочи Фото: Отдел ГИБДД УВД по Сочи
Фото: Отдел ГИБДД УВД по Сочи

В Центральном районе Сочи, на улице Москвина, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал трехлетний мальчик.

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Как рассказали в отделе ГИБДД УВД по городу, водитель на автомобиле Mercedes на мокром участке дороги на левом закруглении не справился с управлением, допустил неуправляемый занос и, выехав на тротуар, наехал на пешеходов, в том числе ребенка 2018 года рождения, которого госпитализировали. Пострадали ли во время этого происшествия другие люди, правоохранители не сообщают.

Госавтоинспекция Сочи напоминает, что во время дождя видимость на дороге снижается, асфальт становится скользким, что приводит к ухудшению сцепления шин с дорожным покрытием. Поэтому необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также исключить резкие маневры и торможения. А пешеходам следует внимательнее переходить проезжую часть.

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