В Сочи Mercedes сбил на тротуаре трехлетнего ребенка

В Центральном районе Сочи, на улице Москвина, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал трехлетний мальчик.

Как рассказали в отделе ГИБДД УВД по городу, водитель на автомобиле Mercedes на мокром участке дороги на левом закруглении не справился с управлением, допустил неуправляемый занос и, выехав на тротуар, наехал на пешеходов, в том числе ребенка 2018 года рождения, которого госпитализировали. Пострадали ли во время этого происшествия другие люди, правоохранители не сообщают.

Госавтоинспекция Сочи напоминает, что во время дождя видимость на дороге снижается, асфальт становится скользким, что приводит к ухудшению сцепления шин с дорожным покрытием. Поэтому необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также исключить резкие маневры и торможения. А пешеходам следует внимательнее переходить проезжую часть.