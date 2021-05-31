На Урале после крушения параплана возбудили дело

Новости

Технополис "Москва" признана лучшей среди индустриальных парков России 10:33
В Барнауле одну из пострадавших на батуте девочек подключили к ИВЛ 10:32
Видео: Чемпионка мира Анна Щербакова прыгнула с парашютом 10:23
Климкин заявил о нежелании украинцев вступать в НАТО 10:22
Россияне впервые за 50 лет увидят кольцеобразное солнечное затмение 10:15
Жительница Ростовской области выиграла в лотерею 10 млн рублей 10:13
Один человек пострадал при взрыве в офисном здании в Гамбурге 10:00
Россия вывела в море две новые атомные подлодки 09:58
Аэропорт Симферополь зафиксировал рекордный для мая пассажиропоток 09:56
В ПМЭФ примут участие около двух тысяч зарубежных гостей 09:54
Ученый предупредил об угрозе COVID-26 и COVID-32 09:50
Минсельхоз ответил на просьбу убрать пармезан из санкционного списка 09:29
В Подмосковье задержали грабителей, похищавших ценности из частных домов 09:18
Названа валюта, которая сейчас выгоднее доллара 09:07
Социологи составили рейтинг самых общительных городов России 09:02
Ушел из жизни первый губернатор Приамурья 09:00
"Аэрофлот" открыл международный хаб в Красноярске 08:56
"Тампа-Бэй" обыграла "Каролину" благодаря Василевскому 08:45
Опубликовано видео задержания устроившего стрельбу екатеринбуржца 08:45
Компания "Яндекс" собирается купить интернет-магазин одежды 08:42
В Гонконге среди привитых от COVID-19 разыграют квартиру 07:55
Доктор Мясников рассказал о правильной подготовке к отпуску 07:32
В Алтайском крае в ДТП с автобусом и легковушкой погибли 3 человека 07:18
В США отказались от продажи алкоголя на борту из-за буйных пассажиров 07:18
В доме у экс-мэра Владивостока Олега Гуменюка прошли обыски 06:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Названы сроки приема заявлений на выплаты семьям с детьми-школьниками
Названы сроки приема заявлений на выплаты семьям с детьми-школьниками
Специалисты развеяли мифы о вакцинации против COVID-19
Специалисты развеяли мифы о вакцинации против COVID-19
"РГ" публикует важные законы о пенсиях и пособиях
"РГ" публикует важные законы о пенсиях и пособиях
31.05.2021 09:51
Рубрика: Происшествия

На Урале после крушения параплана возбудили дело

Текст: Татьяна Воробьева (Екатеринбург)
Фото: Пресс-служба уральского следственного управления на транспорте СК РФ Фото: Пресс-служба уральского следственного управления на транспорте СК РФ
Фото: Пресс-служба уральского следственного управления на транспорте СК РФ

Обстоятельства инцидента с тандемным парапланом, упавшим в минувшие выходные в лесу под Первоуральском Свердловской области, будут расследовать в рамках уголовного дела.

В дагестанском селе парапланерист врезался в забор

Напомним, вечером 29 мая в двух километрах от Нижнего Села потерпел крушение и был разрушен летательный аппарат. 41-летний пилот и 28-летний пассажир получили травмы. Сегодня правоохранительные органы сообщили, что пилот скончался: у него диагностировали перелом основания черепа, мужчина находился в коме.

Уральское следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по части 1.1 статьи 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".

Сейчас следователи осмотрели место происшествия и параплан. Расследование продолжается.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

Главное сегодня

Пушков заявил о "плохих новостях" для Украины
В доме у экс-мэра Владивостока Олега Гуменюка прошли обыски
Опубликовано видео задержания устроившего стрельбу екатеринбуржца
Что будет с российской экономикой в ближайшие годы
Российский истребитель пятого поколения Су-57 будет модернизирован
Почему в автоавариях чаще гибнут ночью, а пешеходов сбивают днем
Банк России рассказал о трех схемах мошенничества на рынке Форекс