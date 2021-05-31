На Урале после крушения параплана возбудили дело

Обстоятельства инцидента с тандемным парапланом, упавшим в минувшие выходные в лесу под Первоуральском Свердловской области, будут расследовать в рамках уголовного дела.

Напомним, вечером 29 мая в двух километрах от Нижнего Села потерпел крушение и был разрушен летательный аппарат. 41-летний пилот и 28-летний пассажир получили травмы. Сегодня правоохранительные органы сообщили, что пилот скончался: у него диагностировали перелом основания черепа, мужчина находился в коме.

Уральское следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по части 1.1 статьи 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".

Сейчас следователи осмотрели место происшествия и параплан. Расследование продолжается.