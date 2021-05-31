Под Челябинском из-за лопнувшего колеса фуры погибли два человека

В Челябинской области фура с полуприцепом потеряла управление и смяла легковушку. В результате аварии погибли два человека, сообщили в ГИБДД по региону.

- Авария произошла на 43 километре автодороги Челябинск - Новосибирск в Красноармейском районе, - рассказали в пресс-службе госавтоинспекции. - 52-летний водитель грузового автомобиля Scania с полуприцепом при разрыве левого переднего колеса не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Kia Rio.

50-летний водитель легковушки и его 49-летняя пассажирка, жители Ханты-Мансийского автономного округа, от полученных травм скончались на месте происшествия.

Сам виновник аварии из Курганской области. По данным ГИБДД, водительский стаж мужчины составляет 17 лет. К административной ответственности за нарушения правил дорожного движения ранее он не привлекался.