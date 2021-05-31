"Росконгресс" подвел итоги турнира по конному спорту

В преддверии Питерского международного экономического форума (ПМЭФ) прошел турнир по конкуру ROSCONGRESS JUMP CUP. 29 мая 2021 года на площадке КСК "Дерби" собрались участники и зрители турнира.

По итогам соревнования самые юные участники получат возможность поехать на крупные соревнования осенью в Москве, сообщили в пресс-службе фонда.

"Мы как социально ориентированный нефинансовый институт развития считаем своим долгом оказывать всестороннюю поддержку юным талантам. Именно поэтому для популяризации этого вида спорта мы стали частью спортивной программы ПМЭФ-2021. Уверена, что такая крупная площадка поможет нам привлечь внимание к развитию детского конного спорта", - отметила заместитель директора фонда "Росконгресс" Ирина Жильцова.

Маршрут соревнований с высотой препятствий 110 см был спроектирован немецким курс дизайнером Олафом Петерсоном. "Его по праву можно назвать композитором конкура. Именно его авторству принадлежат оформление арен на шести Олимпийских играх, многочисленных Кубках мира и чемпионатах Европы", - рассказали в "Росконгрессе". По их мнению, участие профессионала такого уровня в рамках спортивной программы ПМЭФ-2021 не только популяризирует конный спорт в России, но и поднимает статус соревнований на новый уровень.

Турнир по конкуру прошел под эгидой программы Roscongress Sport Club - круглогодичного клубного формата, который объединяет успешных людей, неравнодушных к спорту. Программа клуба включает мероприятия по более чем 12 видам спорта, которые проводятся при поддержке всероссийских спортивных федераций, ведущих спортивных клубов и лиг, а также крупных отечественных компаний.