Российский истребитель пятого поколения Су-57 будет модернизирован

Предприятия оборонно-промышленного комплекса России готовятся к новому этапу модернизации истребителя пятого поколения Су-57. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"Су-57 только встал на вооружение, только поставляется, а мы уже думаем и готовимся над новым этапом модернизации," - сказал в эфире телеканала "Россия-1" Денис Мантуров.

Напомним, что пролет самолетов Су-57 на параде в День Победы в Москве произвел впечатление на знатоков и любителей военной техники за рубежом, которые восхитились возможностями и дизайном истребителя.

В свою очередь в Ростехе сообщили, что планер Су-57 выполнен по интегральной схеме. Вкупе с управляемым вектором тяги двигателей он обеспечивает самолету выдающуюся маневренность. Кроме того, при создании истребителя широко применяются технологии малой заметности - планер имеет обводы, снижающие эффективную площадь рассеяния и придающие самолету хищные черты.

Отметим, что до конца 2024 года в войска должны поступить 22 истребителя Су-57, а до конца 2028 года ВКС России получат в общей сложности 76 самолетов. Причем после 2022 года начнется поставка Су-57 с двигателем второго этапа.