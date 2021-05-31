Обнаружено скрытое "хранилище" памяти человека

Исследование психологов из Ливерпульского университета показало, что у человека может быть еще одно "хранилище" памяти. Благодаря ему некоторая информация, например просмотренные изображения, запоминаются на небольшой промежуток времени, а потом постепенно забывается. Такие воспоминания скрыты, но их можно восстановить повторным просмотром этих же изображений, говорится в исследовании Scientific Reports.

Ученые в своих экспериментах проверяли, насколько долго в памяти человека может храниться замаскированная информация и как повторение может повлиять на осознание.

Сорока добровольцам показывали изображения, которые быстро менялись и чередовались с пустым экраном. Среди них мелькал целевой зрительный стимул - буква латинского алфавита. Каждый участник прошел тест 60 раз.

Затем ученые проверили, хорошо ли добровольцы запомнили целевое изображение. Респондентов спрашивали, увидели ли они эту картинку, а также предлагали выбрать правильный вариант из четырех.

На втором этапе задействовали 15 человек, количество тестов уменьшили до 48 и изменили интервалы, в течение которых показывали целевое изображение и количество повторов. Так проверяли, как влияет повторение сильно замаскированного зрительного стимула в течение небольших промежутков времени на восприятие.

Авторам удалось доказать: маскировка не стирает и не изменяет память об объекте, а ограничивает восприятие. Хранящаяся информация при этом стирается через какое-то время.

Ученые начали искать ответ, почему так происходит, и, оказалось, что эксперимент может подтвердить теорию о том, что существует "буферное" хранилище, которое сохраняет информацию на небольшой срок, причем некоторая информация может осознаваться, так как хранится и на других уровнях сознания. Ученые отмечают, что в настоящий момент прямых доказательств существования такого хранилища нет.

- В нашем исследовании изучались только поведенческие реакции на повторяющиеся замаскированные стимулы. Таким образом, мы не можем непосредственно оценить механизмы, лежащие в основе наших открытий, оставляя место для различных объяснений, - пояснили психологи.