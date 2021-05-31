Сыгравший Тарзана актер Джо Лара и его жена погибли в авиакатастрофе

Американский актер и продюсер Джо Лара, известный по главным ролям в сериалах про Конана и Тарзана, погиб в авиакатастрофе в США в возрасте 58 лет.

Как передает Deadline, самолет, на борту которого находились семь человек, в том числе жена Лары, упал в озеро недалеко от Нэшвилла. Все пассажиры и члены экипажа Cessna Citation 501 погибли - рассказали в спасательной службе округа. Причины инцидента уточняются.

Лара родился в 1962-м в Сан-Диего, Калифорния. На экранах - с 80-х: "Спасатели Малибу", "Дымок из ствола: Последний из апачей", "Полночная жара", "Тропическая жара", "Американский киборг: Стальной воин", "Стальная граница", "Человек-бомба", "Голографический человек", "Бегство мертвеца", так далее.

В образе Тарзана артист впервые появился в 1989-м - это была телекартина Майкла Шульца "Тарзан на Манхэттене".