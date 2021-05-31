У "Буханки" появился климат-контроль с сенсорным управлением

Неделю назад Ульяновский завод и компания "Автодом", создающая спецавтомобили на базе "УАЗов", выпустили кемпер "Байкал", созданный на основе "Буханки". Как оказалось, для новинки подготовлена опция, которая не была доступна для модели в течение всей её жизни - 56 лет.

Дом-вездеход, как называют кемпер "Байкал" на УАЗе, получил климат-контроль для салона и жилого отсека с управлением через сенсорную панель, которая также служит для регулировки ещё двух систем: жидкостного отопления и независимого воздушного бензинового отопителя.

На данный момент до сих пор не названы цены на заводскую кемпер-модификацию "Буханки". Автомобиль получил диван, который в сложенном виде образует два посадочных места, кухонный модуль с плитой и мойкой со смесителем, биотуалет и систему хранения вещей. Также для дома на колёсах доступны несколько вариантов надстройки.

В компании рассказали "РГ", что кемпер можно сделать даже из "поезженного авто".