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31.05.2021 15:30
Рубрика: Российский автопром

У "Буханки" появился климат-контроль с сенсорным управлением

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба УАЗа. Фото: Пресс-служба УАЗа.
Фото: Пресс-служба УАЗа.

Неделю назад Ульяновский завод и компания "Автодом", создающая спецавтомобили на базе "УАЗов", выпустили кемпер "Байкал", созданный на основе "Буханки". Как оказалось, для новинки подготовлена опция, которая не была доступна для модели в течение всей её жизни - 56 лет.

Фото: www.carsandbids.com
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Дом-вездеход, как называют кемпер "Байкал" на УАЗе, получил климат-контроль для салона и жилого отсека с управлением через сенсорную панель, которая также служит для регулировки ещё двух систем: жидкостного отопления и независимого воздушного бензинового отопителя.

На данный момент до сих пор не названы цены на заводскую кемпер-модификацию "Буханки". Автомобиль получил диван, который в сложенном виде образует два посадочных места, кухонный модуль с плитой и мойкой со смесителем, биотуалет и систему хранения вещей. Также для дома на колёсах доступны несколько вариантов надстройки.

В компании рассказали "РГ", что кемпер можно сделать даже из "поезженного авто".

Фото: Пресс-служба УАЗа.
#УАЗ