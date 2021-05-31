Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
31.05.2021,  
12:16
Текст:  Николай Грищенко

Видео: американские военные по ошибке захватили завод в Болгарии

Вторжение вооруженных американских военных в производственное помещение в болгарской деревне Чешнегирово вызвало большой резонанс среди жителей страны. В социальных сетях появились сотни комментариев, осуждающих действия солдат НАТО.

Фото: Hoangprs5 / wikimedia.org
Разработанный в 50-х годах советский комплекс ПВО сбил в Сирии беспилотник

Инцидент, как сообщает телеканал Nova, произошел 29 мая в ходе учений под Пловдивом. На кадрах записи с камер видеонаблюдений видно, как две группы спецназовцев, держа оружие на изготовку, обследуют цех по изготовлению оборудования для обработки оливкового масла и прилегающую территорию.

Ворвавшись внутрь помещения, солдаты на английском языке приказали рабочим не двигаться и обыскали помещение, и, узнав об ошибке, покинули объект.

Министр обороны Болгарии Георги Панайотов извинился за инцидент, назвав его "явным недоразумением", и сообщил о готовности компенсировать пострадавшим нанесенный ущерб. Хозяин цеха Марин Димитров назвал произошедшее унизительным и обратился в суд, получив большую поддержку со стороны от жителей Болгарии.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
США
Фото: Олег Кулешов/РИА Новости
Россия вывела в море две новые атомные подлодки 09:58
США увековечили свой позор на монете 30.05.2021
В США назвали С-500 "убийцей" истребителей-невидимок 28.05.2021
видео
Видео: изображавший противника ВВС США самолет упал на жилой квартал 27.05.2021
Применение китайским спецназом отравленных стрел показали на видео 27.05.2021
Болгария
Сирийских боевиков продолжают снабжать болгарским оружием 01.10.2018
Болгарские самолеты МиГ-29 перестанут обслуживать в России 29.10.2015