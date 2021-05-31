Володин пригласил сербских депутатов стать наблюдателями на выборах в ГД

Председатель Госдумы Вячеслав Володин провел переговоры в Москве с главой Скупщины Сербии Ивицей Дачичем. Российский спикер, в частности, пригласил сербских парламентариев приехать в качестве наблюдателей на думские выборы в России.

О результатах встречи сообщили в пресс-службе Госдумы.

"Есть много тем, которые мы одинаково понимаем. Мы считаем недопустимым вмешательство в дела суверенных государств, - сказал Володин журналистам по итогам переговоров. - Особенно, когда речь идет о навязывании ценностей".

Он подчеркнул, что и РФ, и Сербия против, когда "некоторые государства при поддержке международных институтов пытаются привнести в наши страны свои стандарты и ценности".

По словам Володина, межпарламентская комиссия высокого уровня России и Сербии осенью обсудит вопросы экономического сотрудничества и взаимодействия двух стран на международных площадках. В числе прочего, в повестку заседания войдет "обсуждение взаимодействия и выстраивания отношений на международных площадках" с тем, чтобы Москва и Белград "могли поддерживать, усиливать друг друга, отстаивать интересы граждан России и Сербии".

Заседание межпарламентской комиссии высокого уровня планируется провести в Белграде осенью этого года.

Володин также пригласил коллегу принять участие в заседании Парламентской ассамблеи ОДКБ, которое пройдет в очном формате 1 июля в Таджикистане. Еще одно приглашение - выступить на пленарном заседании Госдумы 2 июня.

Сербский спикер в свою очередь отметил, что это его первый зарубежный визит в этой должности, и он очень рад, что посетил именно Москву. "Мы твердо привержены дальнейшему развитию братских отношений", - подчеркнул он.