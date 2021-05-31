Указ главы Республики Саха (Якутия) от 28 мая 2021 года № 1873 "О внесении изменения в пункт 1 Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 1 июля 2020 г. № 1294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Саха (Якутия) в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

Новости

Медведев назвал дискриминацией наценку на заказ такси с детским креслом 15:39
Легендарный музыкант Би Джей Томас умер от рака 15:31
Электронные дубликаты документов можно будет получить в МФЦ 15:28
Захарова: Запад проигнорировал экстренную посадку Ryanair в Берлине 15:25
Сыгравший Тарзана актер Джо Лара и его жена погибли в авиакатастрофе 15:24
Лавров: Россия готова обсуждать с США тему прав человека 15:21
Кузнецова предложила ввести пожизненный надзор за педофилами 15:17
Врач оценил прогноз о пандемии COVID-26 и COVID-32 15:15
Японская певица Саваяма составит компанию Киану Ривзу в "Джоне Уике 4" 15:11
Air France отменила оба рейса в Москву в понедельник 15:05
Лавров заявил о готовности России возобновить диалог с НАТО 15:01
Появился первый трейлер перезапуска сериала "Сплетница" 15:01
В первые два дня лета в Подмосковье ожидаются заморозки 14:50
Володин пригласил сербских депутатов стать наблюдателями на выборах в ГД 14:34
Стартовал серийный выпуск Aurus Senat 14:33
Синоптики рассказали, когда в Москву придет летнее тепло 14:30
Intel показала новые процессоры на выставке Computex 2021 14:29
Найден актер на главную роль в сериале про Майка Тайсона 14:29
В России для мальчика с СМА закупят самое дорогое лекарство в мире 14:06
Ученые МГУ предложили новый метод лечения тяжелой формы COVID-19 13:56
Мантуров: Aurus станет "самым русским" автомобилем 13:43
Кузнецова назвала число возвращенных из Сирии детей в 2020 году 13:42
Подготовка стратегических учений РФ и Беларуси перешла в активную фазу 13:41
СК возбудил дела из-за размещения фото нацистов на сайте "Бессмертного полка" 13:39
Вузы получат 600 млн рублей на обучение по профилю "искусственный интеллект" 13:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
31 мая 2021 г.

Указ главы Республики Саха (Якутия) от 28 мая 2021 года № 1873 "О внесении изменения в пункт 1 Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 1 июля 2020 г. № 1294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Саха (Якутия) в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" постановляю:

1. Внести в пункт 1 Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 1 июля 2020 г. № 1294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Саха (Якутия) в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" изменение, заменив слова "31 мая 2021 года" словами "15 июня 2021 года".

2. Настоящий Указ вступает в силу с 1 июня 2021 года.

3. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой информации.

Глава Республики Саха (Якутия) А.Николаев



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией