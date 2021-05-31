За сутки в России подтверждено 8475 случаев COVID-19 в 83 регионах

За сутки в 83 регионах России подтверждено 8475 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Среди них 13,2% - без клинических проявлений, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией.

Распределение по субъектам такое: 1 Москва 2614

2 Санкт-Петербург 822

3 Московская область 752

4 Ростовская область 176

5 Воронежская область 143

6 Нижегородская область 141

7 Иркутская область 112

8 Саратовская область 109

9 Республика Саха (Якутия) 100

10 Республика Крым 97

11 Пермский край 97

12 Свердловская область 95

13 Краснодарский край 95

14 Красноярский край 92

15 Волгоградская область 90

16 Республика Башкортостан 90

17 Ленинградская область 89

18 Челябинская область 87

19 Ульяновская область 84

20 Республика Бурятия 81

21 Ярославская область 79

22 Брянская область 75

23 Новосибирская область 74

24 Самарская область 73

25 Тверская область 71

26 Пензенская область 70

27 Архангельская область 69

28 Оренбургская область 67

29 Курская область 62

30 Смоленская область 60

31 Белгородская область 60

32 Омская область 59

33 Алтайский край 59

34 Республика Карелия 58

35 Ивановская область 57

36 Липецкая область 57

37 Кемеровская область 57

38 Тамбовская область 53

39 Кировская область 53

40 Тюменская область 53

41 Тульская область 52

42 Калининградская область 51

43 Астраханская область 49

44 Рязанская область 49

45 Ставропольский край 48

46 Калужская область 47

47 Республика Чувашия 47

48 Орловская область 46

49 Республика Дагестан 46

50 Владимирская область 45

51 Удмуртская Республика 43

52 Ханты-Мансийский автономный округ 43

53 Мурманская область 41

54 Вологодская область 40

55 Хабаровский край 38

56 Севастополь 37

57 Забайкальский край 37

58 Псковская область 35

59 Новгородская область 34

60 Приморский край 34

61 Костромская область 32

62 Республика Коми 32

63 Республика Хакасия 30

64 Курганская область 30

65 Республика Татарстан 30

66 Республика Мордовия 28

67 Томская область 25

68 Республика Алтай 20

69 Ямало-Ненецкий автономный округ 17

70 Республика Марий Эл 16

71 Карачаево-Черкесская Республика 14

72 Сахалинская область 14

73 Кабардино-Балкарская Республика 14

74 Республика Калмыкия 12

75 Амурская область 12

76 Республика Ингушетия 11

77 Республика Северная Осетия-Алания 9

78 Чеченская Республика 9

79 Камчатский край 8

80 Республика Адыгея 7

81 Республика Тыва 6

82 Магаданская область 4

83 Еврейская автономная область 1 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 5 071 917 случаев (+0,17%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0%

2. Еврейская автономная область 0,02%

3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Тыва 0,04%

За последние сутки подтверждено 339 смертей: Москва 55

Санкт-Петербург 40

Нижегородская область 14

Самарская область 14

Воронежская область 12

Свердловская область 12

Краснодарский край 11

Московская область 10

Саратовская область 9

Волгоградская область 8

Пермский край 8

Алтайский край 8

Ульяновская область 7

Челябинская область 7

Ленинградская область 6

Липецкая область 5

Тульская область 5

Пензенская область 5

Красноярский край 5

Иркутская область 5

Кемеровская область 5

Орловская область 4

Смоленская область 4

Ростовская область 4

Республика Татарстан 4

Оренбургская область 4

Новосибирская область 4

Ивановская область 3

Ярославская область 3

Республика Карелия 3

Калининградская область 3

Республика Крым 3

Карачаево-Черкесская Республика 3

Удмуртская Республика 3

Республика Чувашия 3

Белгородская область 2

Калужская область 2

Курская область 2

Тамбовская область 2

Тверская область 2

Архангельская область 2

Вологодская область 2

Новгородская область 2

Астраханская область 2

Севастополь 2

Ставропольский край 2

Республика Марий Эл 2

Республика Хакасия 2

Республика Саха (Якутия) 2

Костромская область 1

Мурманская область 1

Республика Калмыкия 1

Чеченская Республика 1

Республика Башкортостан 1

Республика Мордовия 1

Кировская область 1

Республика Алтай 1

Республика Бурятия 1

Забайкальский край 1

Приморский край 1

Хабаровский край 1 За весь период по России умерло 121 501 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 6 715 человек: Москва 1877

Санкт-Петербург 813

Московская область 660

Ростовская область 174

Воронежская область 140

Саратовская область 113

Свердловская область 96

Республика Башкортостан 93

Самарская область 91

Челябинская область 90

Волгоградская область 86

Красноярский край 85

Нижегородская область 81

Ленинградская область 77

Оренбургская область 77

Архангельская область 76

Краснодарский край 74

Пермский край 71

Ульяновская область 71

Ивановская область 68

Омская область 62

Ярославская область 60

Курская область 59

Республика Карелия 58

Тамбовская область 56

Тюменская область 56

Кемеровская область 56

Алтайский край 54

Тверская область 53

Смоленская область 51

Кировская область 50

Тульская область 49

Псковская область 49

Калининградская область 48

Удмуртская Республика 48

Калужская область 46

Рязанская область 46

Иркутская область 45

Республика Татарстан 44

Республика Чувашия 44

Республика Бурятия 44

Владимирская область 43

Орловская область 43

Пензенская область 43

Хабаровский край 41

Новгородская область 37

Республика Дагестан 37

Курганская область 37

Брянская область 33

Ставропольский край 33

Новосибирская область 33

Вологодская область 31

Республика Коми 27

Мурманская область 26

Ямало-Ненецкий автономный округ 23

Республика Хакасия 23

Белгородская область 22

Республика Мордовия 21

Липецкая область 19

Республика Крым 16

Республика Калмыкия 15

Кабардино-Балкарская Республика 13

Ханты-Мансийский автономный округ 11

Республика Адыгея 10

Томская область 10

Амурская область 10

Костромская область 9

Чеченская Республика 9

Карачаево-Черкесская Республика 8

Республика Саха (Якутия) 7

Сахалинская область 7

Ненецкий автономный округ 4

Астраханская область 4

Республика Марий Эл 4

Забайкальский край 4

Магаданская область 4

Приморский край 3

Севастополь 2

Республика Алтай 1

Еврейская автономная область 1 За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 684 585. Собянин объяснил майский скачок заболеваемости коронавирусом