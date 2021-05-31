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31.05.2021 11:15
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 8475 случаев COVID-19 в 83 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в 83 регионах России подтверждено 8475 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Среди них 13,2% - без клинических проявлений, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией.
Распределение по субъектам такое:
  • 1 Москва 2614
  • 2 Санкт-Петербург 822
  • 3 Московская область 752
  • 4 Ростовская область 176
  • 5 Воронежская область 143
  • 6 Нижегородская область 141
  • 7 Иркутская область 112
  • 8 Саратовская область 109
  • 9 Республика Саха (Якутия) 100
  • 10 Республика Крым 97
  • 11 Пермский край 97
  • 12 Свердловская область 95
  • 13 Краснодарский край 95
  • 14 Красноярский край 92
  • 15 Волгоградская область 90
  • 16 Республика Башкортостан 90
  • 17 Ленинградская область 89
  • 18 Челябинская область 87
  • 19 Ульяновская область 84
  • 20 Республика Бурятия 81
  • 21 Ярославская область 79
  • 22 Брянская область 75
  • 23 Новосибирская область 74
  • 24 Самарская область 73
  • 25 Тверская область 71
  • 26 Пензенская область 70
  • 27 Архангельская область 69
  • 28 Оренбургская область 67
  • 29 Курская область 62
  • 30 Смоленская область 60
  • 31 Белгородская область 60
  • 32 Омская область 59
  • 33 Алтайский край 59
  • 34 Республика Карелия 58
  • 35 Ивановская область 57
  • 36 Липецкая область 57
  • 37 Кемеровская область 57
  • 38 Тамбовская область 53
  • 39 Кировская область 53
  • 40 Тюменская область 53
  • 41 Тульская область 52
  • 42 Калининградская область 51
  • 43 Астраханская область 49
  • 44 Рязанская область 49
  • 45 Ставропольский край 48
  • 46 Калужская область 47
  • 47 Республика Чувашия 47
  • 48 Орловская область 46
  • 49 Республика Дагестан 46
  • 50 Владимирская область 45
  • 51 Удмуртская Республика 43
  • 52 Ханты-Мансийский автономный округ 43
  • 53 Мурманская область 41
  • 54 Вологодская область 40
  • 55 Хабаровский край 38
  • 56 Севастополь 37
  • 57 Забайкальский край 37
  • 58 Псковская область 35
  • 59 Новгородская область 34
  • 60 Приморский край 34
  • 61 Костромская область 32
  • 62 Республика Коми 32
  • 63 Республика Хакасия 30
  • 64 Курганская область 30
  • 65 Республика Татарстан 30
  • 66 Республика Мордовия 28
  • 67 Томская область 25
  • 68 Республика Алтай 20
  • 69 Ямало-Ненецкий автономный округ 17
  • 70 Республика Марий Эл 16
  • 71 Карачаево-Черкесская Республика 14
  • 72 Сахалинская область 14
  • 73 Кабардино-Балкарская Республика 14
  • 74 Республика Калмыкия 12
  • 75 Амурская область 12
  • 76 Республика Ингушетия 11
  • 77 Республика Северная Осетия-Алания 9
  • 78 Чеченская Республика 9
  • 79 Камчатский край 8
  • 80 Республика Адыгея 7
  • 81 Республика Тыва 6
  • 82 Магаданская область 4
  • 83 Еврейская автономная область 1

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 5 071 917 случаев (+0,17%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  • 1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0%
  • 2. Еврейская автономная область 0,02%
  • 3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Тыва 0,04%

За последние сутки подтверждено 339 смертей:
  • Москва 55
  • Санкт-Петербург 40
  • Нижегородская область 14
  • Самарская область 14
  • Воронежская область 12
  • Свердловская область 12
  • Краснодарский край 11
  • Московская область 10
  • Саратовская область 9
  • Волгоградская область 8
  • Пермский край 8
  • Алтайский край 8
  • Ульяновская область 7
  • Челябинская область 7
  • Ленинградская область 6
  • Липецкая область 5
  • Тульская область 5
  • Пензенская область 5
  • Красноярский край 5
  • Иркутская область 5
  • Кемеровская область 5
  • Орловская область 4
  • Смоленская область 4
  • Ростовская область 4
  • Республика Татарстан 4
  • Оренбургская область 4
  • Новосибирская область 4
  • Ивановская область 3
  • Ярославская область 3
  • Республика Карелия 3
  • Калининградская область 3
  • Республика Крым 3
  • Карачаево-Черкесская Республика 3
  • Удмуртская Республика 3
  • Республика Чувашия 3
  • Белгородская область 2
  • Калужская область 2
  • Курская область 2
  • Тамбовская область 2
  • Тверская область 2
  • Архангельская область 2
  • Вологодская область 2
  • Новгородская область 2
  • Астраханская область 2
  • Севастополь 2
  • Ставропольский край 2
  • Республика Марий Эл 2
  • Республика Хакасия 2
  • Республика Саха (Якутия) 2
  • Костромская область 1
  • Мурманская область 1
  • Республика Калмыкия 1
  • Чеченская Республика 1
  • Республика Башкортостан 1
  • Республика Мордовия 1
  • Кировская область 1
  • Республика Алтай 1
  • Республика Бурятия 1
  • Забайкальский край 1
  • Приморский край 1
  • Хабаровский край 1

За весь период по России умерло 121 501 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 6 715 человек:
  • Москва 1877
  • Санкт-Петербург 813
  • Московская область 660
  • Ростовская область 174
  • Воронежская область 140
  • Саратовская область 113
  • Свердловская область 96
  • Республика Башкортостан 93
  • Самарская область 91
  • Челябинская область 90
  • Волгоградская область 86
  • Красноярский край 85
  • Нижегородская область 81
  • Ленинградская область 77
  • Оренбургская область 77
  • Архангельская область 76
  • Краснодарский край 74
  • Пермский край 71
  • Ульяновская область 71
  • Ивановская область 68
  • Омская область 62
  • Ярославская область 60
  • Курская область 59
  • Республика Карелия 58
  • Тамбовская область 56
  • Тюменская область 56
  • Кемеровская область 56
  • Алтайский край 54
  • Тверская область 53
  • Смоленская область 51
  • Кировская область 50
  • Тульская область 49
  • Псковская область 49
  • Калининградская область 48
  • Удмуртская Республика 48
  • Калужская область 46
  • Рязанская область 46
  • Иркутская область 45
  • Республика Татарстан 44
  • Республика Чувашия 44
  • Республика Бурятия 44
  • Владимирская область 43
  • Орловская область 43
  • Пензенская область 43
  • Хабаровский край 41
  • Новгородская область 37
  • Республика Дагестан 37
  • Курганская область 37
  • Брянская область 33
  • Ставропольский край 33
  • Новосибирская область 33
  • Вологодская область 31
  • Республика Коми 27
  • Мурманская область 26
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 23
  • Республика Хакасия 23
  • Белгородская область 22
  • Республика Мордовия 21
  • Липецкая область 19
  • Республика Крым 16
  • Республика Калмыкия 15
  • Кабардино-Балкарская Республика 13
  • Ханты-Мансийский автономный округ 11
  • Республика Адыгея 10
  • Томская область 10
  • Амурская область 10
  • Костромская область 9
  • Чеченская Республика 9
  • Карачаево-Черкесская Республика 8
  • Республика Саха (Якутия) 7
  • Сахалинская область 7
  • Ненецкий автономный округ 4
  • Астраханская область 4
  • Республика Марий Эл 4
  • Забайкальский край 4
  • Магаданская область 4
  • Приморский край 3
  • Севастополь 2
  • Республика Алтай 1
  • Еврейская автономная область 1

За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 684 585.

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