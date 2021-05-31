За сутки в России подтверждено 8475 случаев COVID-19 в 83 регионах

За сутки в 83 регионах России подтверждено 8475 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Среди них 13,2% - без клинических проявлений, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией.
Распределение по субъектам такое:
- 1 Москва 2614
- 2 Санкт-Петербург 822
- 3 Московская область 752
- 4 Ростовская область 176
- 5 Воронежская область 143
- 6 Нижегородская область 141
- 7 Иркутская область 112
- 8 Саратовская область 109
- 9 Республика Саха (Якутия) 100
- 10 Республика Крым 97
- 11 Пермский край 97
- 12 Свердловская область 95
- 13 Краснодарский край 95
- 14 Красноярский край 92
- 15 Волгоградская область 90
- 16 Республика Башкортостан 90
- 17 Ленинградская область 89
- 18 Челябинская область 87
- 19 Ульяновская область 84
- 20 Республика Бурятия 81
- 21 Ярославская область 79
- 22 Брянская область 75
- 23 Новосибирская область 74
- 24 Самарская область 73
- 25 Тверская область 71
- 26 Пензенская область 70
- 27 Архангельская область 69
- 28 Оренбургская область 67
- 29 Курская область 62
- 30 Смоленская область 60
- 31 Белгородская область 60
- 32 Омская область 59
- 33 Алтайский край 59
- 34 Республика Карелия 58
- 35 Ивановская область 57
- 36 Липецкая область 57
- 37 Кемеровская область 57
- 38 Тамбовская область 53
- 39 Кировская область 53
- 40 Тюменская область 53
- 41 Тульская область 52
- 42 Калининградская область 51
- 43 Астраханская область 49
- 44 Рязанская область 49
- 45 Ставропольский край 48
- 46 Калужская область 47
- 47 Республика Чувашия 47
- 48 Орловская область 46
- 49 Республика Дагестан 46
- 50 Владимирская область 45
- 51 Удмуртская Республика 43
- 52 Ханты-Мансийский автономный округ 43
- 53 Мурманская область 41
- 54 Вологодская область 40
- 55 Хабаровский край 38
- 56 Севастополь 37
- 57 Забайкальский край 37
- 58 Псковская область 35
- 59 Новгородская область 34
- 60 Приморский край 34
- 61 Костромская область 32
- 62 Республика Коми 32
- 63 Республика Хакасия 30
- 64 Курганская область 30
- 65 Республика Татарстан 30
- 66 Республика Мордовия 28
- 67 Томская область 25
- 68 Республика Алтай 20
- 69 Ямало-Ненецкий автономный округ 17
- 70 Республика Марий Эл 16
- 71 Карачаево-Черкесская Республика 14
- 72 Сахалинская область 14
- 73 Кабардино-Балкарская Республика 14
- 74 Республика Калмыкия 12
- 75 Амурская область 12
- 76 Республика Ингушетия 11
- 77 Республика Северная Осетия-Алания 9
- 78 Чеченская Республика 9
- 79 Камчатский край 8
- 80 Республика Адыгея 7
- 81 Республика Тыва 6
- 82 Магаданская область 4
- 83 Еврейская автономная область 1
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 5 071 917 случаев (+0,17%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0%
- 2. Еврейская автономная область 0,02%
- 3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Тыва 0,04%
За последние сутки подтверждено 339 смертей:
- Москва 55
- Санкт-Петербург 40
- Нижегородская область 14
- Самарская область 14
- Воронежская область 12
- Свердловская область 12
- Краснодарский край 11
- Московская область 10
- Саратовская область 9
- Волгоградская область 8
- Пермский край 8
- Алтайский край 8
- Ульяновская область 7
- Челябинская область 7
- Ленинградская область 6
- Липецкая область 5
- Тульская область 5
- Пензенская область 5
- Красноярский край 5
- Иркутская область 5
- Кемеровская область 5
- Орловская область 4
- Смоленская область 4
- Ростовская область 4
- Республика Татарстан 4
- Оренбургская область 4
- Новосибирская область 4
- Ивановская область 3
- Ярославская область 3
- Республика Карелия 3
- Калининградская область 3
- Республика Крым 3
- Карачаево-Черкесская Республика 3
- Удмуртская Республика 3
- Республика Чувашия 3
- Белгородская область 2
- Калужская область 2
- Курская область 2
- Тамбовская область 2
- Тверская область 2
- Архангельская область 2
- Вологодская область 2
- Новгородская область 2
- Астраханская область 2
- Севастополь 2
- Ставропольский край 2
- Республика Марий Эл 2
- Республика Хакасия 2
- Республика Саха (Якутия) 2
- Костромская область 1
- Мурманская область 1
- Республика Калмыкия 1
- Чеченская Республика 1
- Республика Башкортостан 1
- Республика Мордовия 1
- Кировская область 1
- Республика Алтай 1
- Республика Бурятия 1
- Забайкальский край 1
- Приморский край 1
- Хабаровский край 1
За весь период по России умерло 121 501 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 6 715 человек:
- Москва 1877
- Санкт-Петербург 813
- Московская область 660
- Ростовская область 174
- Воронежская область 140
- Саратовская область 113
- Свердловская область 96
- Республика Башкортостан 93
- Самарская область 91
- Челябинская область 90
- Волгоградская область 86
- Красноярский край 85
- Нижегородская область 81
- Ленинградская область 77
- Оренбургская область 77
- Архангельская область 76
- Краснодарский край 74
- Пермский край 71
- Ульяновская область 71
- Ивановская область 68
- Омская область 62
- Ярославская область 60
- Курская область 59
- Республика Карелия 58
- Тамбовская область 56
- Тюменская область 56
- Кемеровская область 56
- Алтайский край 54
- Тверская область 53
- Смоленская область 51
- Кировская область 50
- Тульская область 49
- Псковская область 49
- Калининградская область 48
- Удмуртская Республика 48
- Калужская область 46
- Рязанская область 46
- Иркутская область 45
- Республика Татарстан 44
- Республика Чувашия 44
- Республика Бурятия 44
- Владимирская область 43
- Орловская область 43
- Пензенская область 43
- Хабаровский край 41
- Новгородская область 37
- Республика Дагестан 37
- Курганская область 37
- Брянская область 33
- Ставропольский край 33
- Новосибирская область 33
- Вологодская область 31
- Республика Коми 27
- Мурманская область 26
- Ямало-Ненецкий автономный округ 23
- Республика Хакасия 23
- Белгородская область 22
- Республика Мордовия 21
- Липецкая область 19
- Республика Крым 16
- Республика Калмыкия 15
- Кабардино-Балкарская Республика 13
- Ханты-Мансийский автономный округ 11
- Республика Адыгея 10
- Томская область 10
- Амурская область 10
- Костромская область 9
- Чеченская Республика 9
- Карачаево-Черкесская Республика 8
- Республика Саха (Якутия) 7
- Сахалинская область 7
- Ненецкий автономный округ 4
- Астраханская область 4
- Республика Марий Эл 4
- Забайкальский край 4
- Магаданская область 4
- Приморский край 3
- Севастополь 2
- Республика Алтай 1
- Еврейская автономная область 1
За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 684 585.