Завершилось голосование по выбору территорий для благоустройства

Почти 10 млн человек поучаствовали в первом общероссийском онлайн-голосовании по выбору объектов благоустройства. Голосование на платформе za.gorodsreda.ru завершилось 30 мая.

"Граждане проявили высокую заинтересованность в проекте, - отметил вице-премьер Марат Хуснуллин. - К проекту присоединилась вся страна - от Калининграда до Чукотки. По предварительным данным, за пять недель, с 26 апреля по 30 мая, голос за будущее своих городов отдали 9,7 млн россиян" - рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин.

Принять участие в отборе территорий для благоустройства могли все желающие в возрасте от 14 лет. Голосование активно поддерживали горожане - они проводили акции и флешмобы в поддержку тех или иных территорий, участвовали в подготовке проектов, призывали друзей и соседей выбрать объекты благоустройства, сообщает пресс-служба Минстроя.

Всего на голосование было выставлено порядка 6 тысяч территорий и дизайн-проектов. За все время работы платформы они набрали более 50 млн просмотров.

Окончательные результаты голосования будут подведены через несколько дней, когда завершится проверка поступивших голосов на достоверность и корректность заполненных данных. Территории, набравшие наибольшее число голосов горожан, попадут в список на благоустройство в конкретном муниципальном образовании на следующий год.

"Голосование этого года - только начало. Мы будем и дальше развивать платформу, на ней появятся новые, полезные для горожан функции", - отметил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.