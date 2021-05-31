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31.05.2021 15:49
Рубрика: Экономика

Завершилось голосование по выбору территорий для благоустройства

Текст: Марина Трубилина

Почти 10 млн человек поучаствовали в первом общероссийском онлайн-голосовании по выбору объектов благоустройства. Голосование на платформе za.gorodsreda.ru завершилось 30 мая.

Как в России благоустраивают городские набережные

"Граждане проявили высокую заинтересованность в проекте, - отметил вице-премьер Марат Хуснуллин. - К проекту присоединилась вся страна - от Калининграда до Чукотки. По предварительным данным, за пять недель, с 26 апреля по 30 мая, голос за будущее своих городов отдали 9,7 млн россиян" - рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин.

Принять участие в отборе территорий для благоустройства могли все желающие в возрасте от 14 лет. Голосование активно поддерживали горожане - они проводили акции и флешмобы в поддержку тех или иных территорий, участвовали в подготовке проектов, призывали друзей и соседей выбрать объекты благоустройства, сообщает пресс-служба Минстроя.

Всего на голосование было выставлено порядка 6 тысяч территорий и дизайн-проектов. За все время работы платформы они набрали более 50 млн просмотров.

Окончательные результаты голосования будут подведены через несколько дней, когда завершится проверка поступивших голосов на достоверность и корректность заполненных данных. Территории, набравшие наибольшее число голосов горожан, попадут в список на благоустройство в конкретном муниципальном образовании на следующий год.

"Голосование этого года - только начало. Мы будем и дальше развивать платформу, на ней появятся новые, полезные для горожан функции", - отметил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

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