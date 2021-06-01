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01.06.2021 17:53
Рубрика: Экономика

Cергей Липин: Работы продолжатся до полного восстановления экосистемы

Текст: Дмитрий Машуков
Со дня аварии на Таймыре прошел год. 29 мая 2020-го из-за проседания фундамента произошла разгерметизация одного из резервуаров топлива на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК). В результате утечки 20 тысяч тонн нефтепродуктов пострадала близлежащая территория тундры - грунт и водные объекты. Специалисты НТЭК в срочном порядке приняли меры для того, чтобы предотвратить распространение топлива по тундре и очистить уже загрязненную площадь. Об этом и о продолжающихся работах по защите экологии рассказал в годовщину аварии генеральный директор ОАО "Норильско-Таймырская энергетическая компания" Сергей Липин.

Авария произошла на резервуаре №5. ТЭЦ-3. Причина в том, что с ошибками были проведены строительные работы, есть вопросы к проектированию. Дизельное топливо разлилось по левую и по правую части дороги.

Сразу были приняты меры по ликвидации последствий происшествия. В том же году выполнены основные работы по рекультивации. Был замещен загрязненный грунт - вывезли около 180 тысяч тонн. В нынешнем году специалисты занимаются его очисткой.

Тогда же, в 2020-ом, начались работы на берегах Безымянного ручья, рек Амбарная и Далдыкан. Тысячи квадратных метров территории были очищены с применением безопасных методов, щадящей промывки. Было использовано около 600 тонн сорбентов.

В этом году возобновляются активные работы. Был подготовлен проект рекультивации. В соответствии с ним после обильного снеготаяния этой весной проводим повторную оценку загрязненных территорий, оценку наших прошлогодних действий. Будет производиться дальнейшая очистка загрязненных территорий и восстановление нарушенных земель. Постоянно выполняется мониторинг водных объектов и земель.

Часть мероприятий уже проводится на опережение. Активная фаза работы начнется после завершения снеготаяния. По нашим ожиданиям - 5-10 июня. На водных объектах еще стоит лед. Как только он пройдет, мы возобновим установку сорбирующих заграждающих бон на случай возможных остаточных явлений после загрязнения.

По грунту мы выбрали самую щадящую технологию из всех доступных. Это технология биоремедиации. Выбрана площадка, перевозится и сортируется загрязненный грунт. После очистки он будет использоваться как технический грунт при строительстве.

Кроме того, принимаются меры в рамках профилактики подобных происшествий. Все наши хозяйства прошли обследование. Проверены резервуары, фундаменты и прочее. Приняты все необходимые меры безопасности. В частности, объекты дооснащены датчиками концентрации, уровнями и другими специфическими средствами контроля.

И, повторюсь, продолжается ежедневный постоянный мониторинг обстановки с привлечением нашей ведомственной лаборатории, федеральной лаборатории и ресурсов министерства экологии Красноярского края.

Мы считаем, что в прошлом году мы все необходимые меры приняли, но работы будут длиться до полного восстановления воды и почв до существующих нормативов.

Экономика

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