Чернышенко встретился с воспитанниками детской спортивной школы №14 в Сочи

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко во время рабочей поездки в Сочи 1 июня, в День защиты детей, встретился с воспитанниками, родителями и тренерским составом детской спортивной школы №14.

Вице-премьер обсудил с ними особенности тренировочного процесса, важность развития хоккея и детского спорта на олимпийских объектах Сочи.

"Я искренне благодарен за то, что родители и тренеры с детства прививают любовь к спорту нашему подрастающему поколению. Хоккей - это настоящая школа мастерства, дружбы и командной работы. Сейчас в сочинской спортивной школе занимаются 776 спортсменов, в том числе - 137 хоккеистов. Уверен, что каждый из них добьется успехов в спорте и в жизни. Мы со своей стороны делаем все возможное, чтобы тысячи ребят по всей стране имели возможность свободно тренироваться и достигать успехов", - приводит слова Дмитрия Чернышенко Аппарат заместителя председателя правительства РФ. Во встрече принял участие министр спорта РФ Олег Матыцин.

"Занятия спортом помогают детям воспитывать характер и волю к победе, укреплять здоровье. В России множество талантливых ребят, и сегодня мы еще раз в этом убедились. Возможно, кто-то из них в будущем станет профессиональным хоккеистом, будет защищать честь нашей страны на международной арене. Уверен, что число учеников этой спортивной школы будет только расти с годами. Хоккей - один из самых популярных видов спорта в нашей стране. Победные традиции российской хоккейной школы известны всему миру. Наша задача - создать комфортные условия для того, чтобы дети во всех городах России могли заниматься спортом и добиваться успеха под руководством опытных тренеров и наставников", - отметил Олег Матыцин.

Во время общения и дети, и родители смогли задать Дмитрию Чернышенко свои вопросы. Например, юных спортсменов интересовало, каким видом спорта в детстве занимался заместитель председателя правительства РФ, и за какую хоккейную команду он сейчас болеет.

От родителей прозвучал вопрос о планах по строительству в центральной части города Сочи Ледового дворца.

"На сегодняшний день совместно с администрацией города Сочи ведется работа по реализации проекта строительства ряда спортивных объектов на территории города Сочи, в том числе Многофункционального зала. Администрацией города прорабатывается и вопрос строительства Ледового дворца", - сказал Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер вместе с помощником президента РФ Игорем Левитиным, министром спорта РФ Олегом Матыциным, президентом Федерации хоккея России Владиславом Третьяком, руководителем образовательного центра "Таланты и успех" Еленой Шмелевой также провели инспекцию тренировочной арены ледового дворца "Айсберг", где 1 июня стартовал проводимый Континентальной хоккейной лигой международный турнир Кубок Континента по следж-хоккею.

В рамках Дня защиты детей на арене состоялся мастер-класс вице-президента КХЛ, олимпийского чемпиона Валерия Каменского и президента КХЛ, двукратного чемпиона мира и двукратного обладателя Кубка Гагарина Алексея Морозова с воспитанниками детской спортивной школы №14.

В конце встречи Дмитрий Чернышенко пожелал юным спортсменам новых побед и успехов на льду.

"Это ваши первые шаги на пути в профессиональный спорт. Уверен, что впереди вас ждут спортивные победы и яркие эмоции. Спорт в жизни дает многое: дисциплину, выдержку и настоящее товарищество. Вы - будущее нашего спорта. Желаю вам интересных матчей, хорошего настроения и незабываемых впечатлений, а вашим тренерам успехов и немного терпения", - сказал вице-премьер.