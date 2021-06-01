Эксперт перечислил главные проблемы инфекционной безопасности XXI века

Ежегодно в мире от различных инфекционных заболеваний или от их тяжелых последствий погибают около 17 миллионов человек. Среди факторов, приводящих к преждевременной смерти, лидируют именно инфекции.

Такие данные привел главный инфекционист Министерства здравоохранения РФ Владимир Чуланов, выступая в Москве на прошедшем недавно XIII ежегодном Всероссийском конгрессе по инфекционным болезням имени академика В. И. Покровского.

По словам профессора Чуланова, каждый год инфекционные патологии переносят около двух миллиардов жителей земли. При этом люди вносят свою лепту в эволюционный процесс вирусов и бактерий. Очевидно, что в настоящее время их эволюция идет ускоренными темпами.

Появлению новых инфекционных болезней способствует, в том числе, и прогресс нашей цивилизации. Одной из причин ученые называют бесконтрольное применение антибиотиков.

Владимир Чуланов посетовал также на активность противников вакцинации. По его мнению, такую позицию можно сравнить с биологической угрозой, так как зачастую она оказывает крайне негативное влияние на вакцинопрофилактику.

Как информирует KP.ru, ссылаясь на Владимира Чуланова, нельзя забывать и о существующей в настоящее время опасности биотерроризма.