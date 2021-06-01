Эксперт рассказал, как защитить детей от киберугроз

В России необходимо ввести уроки цифровой грамотности для детей, так как информация в социальных сетях подростков дает преступникам большие возможности для мошенничества, считает эксперт "Газеты.Ru" Олег Седов.

Например, большую финансовую угрозу представляют звонки из банков. Ребенок должен знать, что нельзя давать какую бы то ни было информацию по телефону. Необходимо самому перезвонить в банк по номеру, который указан на официальном сайте кредитной организации. И проконсультироваться с сотрудником банка.

Также следует оградить ребенка от пиратских скачиваний фильмов и музыки. Так как при скачивании подобного контента есть риск заразить свой компьютер вирусами.

"Диалог поколений поможет людям лучше понять риски и угрозы, исходящие из интернета", - заключил эксперт издания.