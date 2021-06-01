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01.06.2021 09:46
Рубрика: Общество

Эксперт рассказал, как защитить детей от киберугроз

В России необходимо ввести уроки цифровой грамотности для детей, так как информация в социальных сетях подростков дает преступникам большие возможности для мошенничества, считает эксперт "Газеты.Ru" Олег Седов.

Фото: iStock
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Например, большую финансовую угрозу представляют звонки из банков. Ребенок должен знать, что нельзя давать какую бы то ни было информацию по телефону. Необходимо самому перезвонить в банк по номеру, который указан на официальном сайте кредитной организации. И проконсультироваться с сотрудником банка.

Также следует оградить ребенка от пиратских скачиваний фильмов и музыки. Так как при скачивании подобного контента есть риск заразить свой компьютер вирусами.

"Диалог поколений поможет людям лучше понять риски и угрозы, исходящие из интернета", - заключил эксперт издания.

Общество Семья и дети Хакерские атаки

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