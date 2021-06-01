Глава МИД Германии отказал Зеленскому в поставках оружия

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заочно ответил на просьбу президента Украины Владимира Зеленского о поставках Киеву оружия, которую тот озвучил накануне в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Как сообщает Reuters, перед видеоконференцией глав МИД стран-членов НАТО Маас заявил журналистам, что вооружение Украины не приблизит завершение конфликта на Донбассе и не защитит его жителей, то есть по сути "ответил отказом" на призывы украинских властей. Маас также фактически не согласился с призывами Киева пересмотреть Минские соглашения.

"Я убежден, что конфликт можно решить только с помощью политических инструментов. Это остается приоритетом нашего посредничества, и изменения позиции быть не может: поставки вооружений не помогут", - заключил Маас. Он также добавил, что люди на востоке Украины желают установления мира, чтобы их жизнь стала безопасной. "Конечно, этого не произойдет, если туда будет поставляться еще больше оружия", - подчеркнул глава немецкого дипведомства.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев, в частности, рассчитывает получить от Берлина штурмовые винтовки, радиоаппаратуру и бронетехнику, тем более что Германия является одним из лидеров в производстве бронемашин, а США уже отправили на Украину партию джипов Hummer. "Германия не оказывала нам военной помощи, хотя могла бы. У ФРГ есть отличные корабли - быстроходные, торпедные и патрульные катера", - продолжил Зеленский. Интервью украинского президента вышло 31 мая под соответствующим заголовком: "Германия может помочь нам в военном отношении".

Между тем официальный Берлин не поддержал идею Киева пересмотреть Минские соглашения, которые глава МИД Украины Дмитрий Кулеба не раз называл неэффективными. А 27 мая глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил, что, по его мнению, Минск больше не может выступать в качестве площадки по урегулированию на Донбассе из-за инцидента с экстренной посадкой самолета Ryanair. Со своей стороны, Хайко Маас подтвердил, что Берлин и Париж по-прежнему участвуют "в посредничестве между сторонами Минского соглашения". А канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон накануне на совместной пресс-конференции высказались также в поддержку "нормандского формата", которому не видят альтернативы.