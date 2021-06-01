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01.06.2021 15:56
Рубрика: Происшествия

Гражданку России арестовали заочно за преступление в Киеве

Текст: Наталья Козлова

Басманный суд Москвы заочно арестовал гражданку России Ирину Белачеу. Ею уже давно интересуются следователи центрального аппарата СК. Женщина - фигурантка уголовного дела, возбужденного по факту нападения на Посольство России на Украине.

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
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Сегодня следователь, который ведет это дело, попросил Басманный районный суд Москвы избрать Ирине Белачеу меру пресечения в виде заключения под стражу.

Белачеу обвиняется в том, что 6 марта 2016 года она приняла участие в антироссийской акции около Посольства России на Украине, что подтвердили кадры с записи камер видеонаблюдения. Белачеу вместе с другими хулиганами забросала камнями фасад здания, пользующегося международной защитой, разбили окна, нарушили режим работы российского загранучреждения и причинили нашей стране крупный материальный ущерб.

От российского правосудия Белачеу скрывается за границей, она объявлена в международный розыск, в связи с чем ходатайство следствия было рассмотрено без участия обвиняемой. Судом рассмотрены и оценены предоставленные доказательства, ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу удовлетворено.

СК России пообещало устами своего официального представителя Светланы Петренко, что продолжит расследование всех обстоятельств нападений на российские дипломатические объекты на Украине.

Происшествия Правосудие Суд Судебная власть Суды общей юрисдикции Басманный суд Москвы Правительство Следственный комитет

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