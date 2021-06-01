Гражданку России арестовали заочно за преступление в Киеве

Басманный суд Москвы заочно арестовал гражданку России Ирину Белачеу. Ею уже давно интересуются следователи центрального аппарата СК. Женщина - фигурантка уголовного дела, возбужденного по факту нападения на Посольство России на Украине.

Сегодня следователь, который ведет это дело, попросил Басманный районный суд Москвы избрать Ирине Белачеу меру пресечения в виде заключения под стражу.

Белачеу обвиняется в том, что 6 марта 2016 года она приняла участие в антироссийской акции около Посольства России на Украине, что подтвердили кадры с записи камер видеонаблюдения. Белачеу вместе с другими хулиганами забросала камнями фасад здания, пользующегося международной защитой, разбили окна, нарушили режим работы российского загранучреждения и причинили нашей стране крупный материальный ущерб.

От российского правосудия Белачеу скрывается за границей, она объявлена в международный розыск, в связи с чем ходатайство следствия было рассмотрено без участия обвиняемой. Судом рассмотрены и оценены предоставленные доказательства, ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу удовлетворено.

СК России пообещало устами своего официального представителя Светланы Петренко, что продолжит расследование всех обстоятельств нападений на российские дипломатические объекты на Украине.