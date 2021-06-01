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01.06.2021 15:26
Рубрика: Digital

Кабмин и РЖД определят инструменты для завершения импортозамещения ПО

Текст: Алексей Любовецкий

Правительство совместно с ОАО "РЖД" будут определять инструменты, необходимые для импортозамещения программного обеспечения (ПО) до 2024 года. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко во время посещения Центра разработок и внедрения цифровых компетенций холдинга в Сочи.

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"Российские железные дороги" активно включены в процесс цифровизации, занимают лидирующие позиции. Компания успешно реализует собственную стратегию цифровой трансформации, к сентябрю этот документ будет обновлен с учетом правительственных директив и с особым акцентом на импортозамещение программного обеспечения", - отметил вице-премьер.

Чернышенко напомнил, что в течение последних трех лет лаборатория отраслевого центра РЖД совместно с центрами компетенций активно внедряет отечественное ПО и собственные разработки. В прошлом году на них перешло более 277 тысяч пользователей, напомнил он.

РЖД также представила вице-премьеру собственную разработку - платформу корпоративного хранения данных. С ее помощью уже реализованы предиктивный анализ отказов узлов грузовых вагонов, управленческая аналитика социально-кадрового блока и начальников железных дорог, а также разрабатываются инструменты автоматического распознавания дефектоскопических лент с использованием нейронных сетей.

"Мы рассмотрим вопрос регистрации созданной компанией платформы корпоративного распределенного хранения больших данных и других разработок в реестре ипортозамещенного ПО, чтобы расширять этот опыт. Кроме того, на встрече приняли решение, что совместно с ОАО "РЖД" будем определять инструменты, необходимые для завершения импортозамещения ПО до 2024 года", - заключил Чернышенко.

Digital Технологии Компании Транспорт ОАО "Российские железные дороги" Правительство

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