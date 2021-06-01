Клон "Секретных материалов" "Обломки" закрыт после 1-го сезона

Тот самый случай, когда вряд ли кто будет печалиться: научно-фантастический сериал канала NBC "Обломки" (Debris) закрыт после первого сезона. Об этом передает Variety. Сообщение о том, что канал решил попрощаться с вяло встреченным шоу, появилось сразу же после финала сезона, пришедшегося на 24 мая.

"Обломки" вышли 1 марта. В сезоне - двенадцать эпизодов. Создатель - Дж. Х. Уаймен ("Грань", "Почти человек"), не придумавший ничего лучше, как попытаться на свой лад возродить "Секретные материалы". При этом по центру поставив ходульных, малосимпатичных и не вызывающих никакого сочувствия персонажей. Сыграли их Джонатан Такер и Рианна Стил.

Суть: при прохождении Солнечной системы распался на запчасти инопланетный космический корабль. И его, собственно, обломки в больших количествах упали в разных частях Земли. За "хабаром" данным тут же приступают охотиться не только правительства, но и разного рода темные организации и прощелыги, так как фрагменты старшипа обладают уникальными функциями. Вроде построения телепортов, например. Или смещения объектов в параллельное измерение.

Главным героям предстояло разбирать каждый такой случай паранормальной активности, не забывая убиваясь насчет личных проблем.