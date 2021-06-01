Новости

Умерла перенесшая 14 операций советская актриса Марина Джанашия 13:55
СМИ: Рэпер Lil Loaded покончил с собой в возрасте 20 лет 13:51
Лидер Rammstein показал клип с Лениным, пионерами, Реввой и Тарасовой 13:50
Очередная бывшая подруга обвинила Мэрилина Мэнсона в изнасиловании 13:26
Аарона Тейлор-Джонсона впервые показали в образе Крэйвена-охотника 13:00

Клон "Секретных материалов" "Обломки" закрыт после 1-го сезона

Новости
    01.06.2021, 13:43
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Тот самый случай, когда вряд ли кто будет печалиться: научно-фантастический сериал канала NBC "Обломки" (Debris) закрыт после первого сезона. Об этом передает Variety. Сообщение о том, что канал решил попрощаться с вяло встреченным шоу, появилось сразу же после финала сезона, пришедшегося на 24 мая.

Фото: youtube.com
Вышел первый трейлер спин-оффа "Губки Боба" про Патрика Стара

"Обломки" вышли 1 марта. В сезоне - двенадцать эпизодов. Создатель - Дж. Х. Уаймен ("Грань", "Почти человек"), не придумавший ничего лучше, как попытаться на свой лад возродить "Секретные материалы". При этом по центру поставив ходульных, малосимпатичных и не вызывающих никакого сочувствия персонажей. Сыграли их Джонатан Такер и Рианна Стил.

Суть: при прохождении Солнечной системы распался на запчасти инопланетный космический корабль. И его, собственно, обломки в больших количествах упали в разных частях Земли. За "хабаром" данным тут же приступают охотиться не только правительства, но и разного рода темные организации и прощелыги, так как фрагменты старшипа обладают уникальными функциями. Вроде построения телепортов, например. Или смещения объектов в параллельное измерение.

Главным героям предстояло разбирать каждый такой случай паранормальной активности, не забывая убиваясь насчет личных проблем.

Новости

В театре прокомментировали информацию о госпитализации Збруева 12:42
Вышел первый трейлер спин-оффа "Губки Боба" про Патрика Стара 12:10
Актер Филимон Сергеев найден мертвым в своей квартире в Москве 31.05.2021
Легендарный музыкант Би Джей Томас умер от рака 31.05.2021
⧣ США
Фото: kinopoisk.ru
Сыгравший Тарзана актер Джо Лара и его жена погибли в авиакатастрофе 31.05.2021
Японская певица Саваяма составит компанию Киану Ривзу в "Джоне Уике 4" 31.05.2021
Появился первый трейлер перезапуска сериала "Сплетница" 31.05.2021
⧣ сериалы
Фото: instagram.com/_trevante_
Найден актер на главную роль в сериале про Майка Тайсона 31.05.2021
Вышел трейлер аэробик-комедии с Роуз Бирн "В ритме жизни" 31.05.2021
В перезапуске "Секса в большом городе" появится мистер Биг 31.05.2021
⧣ фантастика
Фото: instagram.com/marvelstudios
Оскар Айзек подтвердил, что сыграет Лунного рыцаря в сериале Marvel 31.05.2021
СМИ: Уиллем Дефо сыграет Зеленого Гоблина в новом "Человеке-пауке" 31.05.2021
У "Черной Пантеры" будет спин-офф с Данай Гурирой 29.05.2021