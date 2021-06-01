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01.06.2021,  
20:46
Текст:  Алексей Моисеев

Колесную самоходку Nora B-52 из Сербии испытают в США

Сербская самоходная артиллерийская установка Nora B-52 прибыла для испытаний в США.

Американские сухопутные войска намерены закупить партию 155-мм гаубиц, установленных на автомобильные шасси. В объявленном тендере изъявили принять участие заокеанские производители, а также фирмы из Израиля и Швеции. Сербия решила рискнуть и предложила свою самоходку.

Как ожидается, боевая машина будет доставлена на один из крупнейших военных полигонов Юма (штат Аризона), где проводятся испытания перспективной техники и различных систем оружия. Здесь, например, имеется возможность проверить, насколько соответствуют реальности заявленные производителями данные по дальнобойности.

По мнению многих военных экспертов, Nora B-52 является вполне конкурентоспособной современной САУ.

Если ранее в качестве шасси для нее применялись четырехосные вездеходы ФАП-2632 или КамАЗ-63501, то теперь новому потенциальному заказчику предложен вариант на основе германского MAN, получившего бронирование.

Фото: Andshel / wikipedia.org
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155-мм гаубица, соответствующая стандартам НАТО, с использованием активно-реактивных снарядов может поражать цели на дистанции 41000 метров. Автоматизированная система заряжания дает возможность демонстрировать достаточно высокую скорострельность.

Точность огня обеспечивается усовершенствованными устройствами прицеливания.

Как ожидается, испытания продлятся в течение трех месяцев.

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