Лавров: РФ не заинтересована в разрушении международной валютной системы

Россия не заинтересована в разрушении механизмов функционирования международной валютной системы, но так как поступают угрозы отключения нашей страны от платежной системы SWIFT, Москва вынуждена делать выводы. С таким заявлением выступил 1 июня глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам совещания глав МИД БРИКС, передает ТАСС.

При этом глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что разрушение международной экономической системы нанесет вред всем участникам многостороннего общения. Сергей Лавров выразил убежденность, что "все структуры нашего правительства будут и далее принимать все необходимые меры, которые позволят при любом развитии событий надежно обеспечивать наши интересы и интересы наших партнеров".

Напомним, что ранее в российском МИДе заявляли, что межбанковская система обмена данными и совершения платежей SWIFT может быть использована для давления на Россию. В ведомстве отметили, что на случай отключения от SWIFT Россия разрабатывает аналог этой системы.

"Евросоюз да и Запад в целом уже не раз доказывал на конкретных делах, что партнер он ненадежный. Могут быть ситуации, когда на совершенно пустом месте будут приняты неправомерные решения", - ранее комментировал глава МИД РФ звучащие на Западе предложения отключить Россию от платежной системы.