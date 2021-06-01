Лидер Rammstein показал клип с Лениным, пионерами, Реввой и Тарасовой

Перестроечная Москва, пионеры, бюст Ленина, который плачет кровью, и Аглая Тарасова, которую страстно целует Тилль Линдеманн. Всё перечисленное можно увидеть в новом клипе сольного проекта лидера Rammstein. Песня, приуроченная ко Дню защиты детей, называется Ich Hasse Kinder. Что, как вы понимаете, всячески намекает.

Музыка - типичнейший для немецкого артиста бодрый индастриал-метал с гитарами, барабанами и синтезаторами (да, это, конечно, не "Любимый город"). Видеоряд - чрезвычайно провокационный даже по его меркам, причём дело тут не только - и даже не столько - в эксплуатации советской атрибутики. Своеобразным бонусом - Александр Ревва в эксцентричной роли капитана милиции.

Клип доступен для просмотра на официальном YouTube-канале Тилля Линдеманна, но не вздумайте переходить по ссылке, если вам ещё не исполнилось 18.