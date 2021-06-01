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01.06.2021 12:28
Рубрика: В мире

Премьера Испании обязали уплатить штраф за нарушения в ходе предвыборной гонки

Текст: Юрий Когалов

Верховный суд Испании обязал премьер-министра пиренейского королевства Педро Санчеса выплатить штраф в размере 500 евро за нарушения, допущенные им во время предвыборной гонки 2019 года. Как напоминает El Pais, тогда он дал интервью телеканалу La Sexta, которое было опубликовано на сайте правительственной резиденции Монклоа.

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Центральная избирательная комиссия посчитала, что тем самым он нарушил обязательство государственных властей сохранять нейтралитет во время избирательных кампаний. Санчес пытался оспорить это решение, но безуспешно, Верховный суд обязал премьер-министра выплатить наложенный на него штраф.

Как отмечается в постановлении суда, еще до начала предвыборной гонки ЦИК призвал всех представителей исполнительной власти (а Санчес тогда был и.о. главы правительства) проявить осмотрительность в своих действиях, чтобы не нарушить принцип нейтралитета. Использование сайта Монклоа, где было опубликовано то интервью, как раз и нарушило его, ведь политики от других партий не могли воспользоваться им. К тому же само интервью Санчес дал прямо во дворце Монклоа на фоне государственных символов, что также было признано недопустимым во время предвыборной борьбы.

В мире Европа Испания

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