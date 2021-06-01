Собянин: В этом году Москву украсят 54 миллиона цветов

Мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте рассказал, как столицу украсят цветами.

"В этом году Москву украсят 54 млн цветов. Розы, тюльпаны, гвоздики и многие другие, - написал он. - Всего более 200 разных сортов. Цветочные ковры на площадях, улицах, в парках и скверах радуют глаз и поднимают настроение. В каждом районе Москвы".

Отметив, что Москва - самый зеленый мегаполис планеты, продолжил:

"Парки, скверы и природные территории занимают 49% площади нашего города. А цветы добавляют много ярких, сочных красок в его неповторимый облик".